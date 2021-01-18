«Андекат»: кто научил гитлера носить такую причёску 

Предпочтения в выборе формы прически у мужской половины Советского Союза на протяжении десятилетий существования СССР складывались с оглядкой на западную идеологию. Знаменитая гитлеровская челка, зачесанная налево, на долгие годы стала табу среди советских граждан, ибо такой способ укладки волос сам по себе был вызовом и мог свидетельствовать о симпатии к фашистам.

Как возник "андекат"

Прическа с выстриженными висками и затылком и более длинным чубом получила название «Undercut» (в дословном переводе с немецкого, нечто-то вроде визитной карточки, особенное отличие во внешности). В просторечии ее именуют "гитлерюгенд" — из-за того, что подобным образом, однотипно, стриглись "пионеры" Гитлера.

Однако, судя по краеведческим изысканиям западных исследователей, родиной обрусевших "канадки" и "британки" (эти некогда очень популярные в СССР прически схожи по форме со своим «прародителем» "андекатом") является вовсе не нацистская Германия, а Англия начала ХХ века.

Как писал Дэвис Андрев в своей статье "Молодежные банды, мужественность и насилие в Манчестере и Солфорде поздней викторианской эпохи", опубликованной в 1998 году в Journal of Social Historyр, подобная прическа стала популярной среди англичан мужского пола в начале прошлого века в связи с бедностью и неспособностью позволить себе нормального парикмахера. Особенно она была распространена среди молодых британских рабочих и участников уличных банд.

Причем тут Гитлер

Авторитетное британское издание Independent в свое время опубликовало материал о том, что стрижка, которую потом постоянно стал носить лидер германских нацистов Адольф Гитлер, стала официальной прической немецких военнослужащих в Первой Мировой войне, на которой будущий фюрер Шикльгрубер, как известно, служил ефрейтором.

"Индепендент" писала, что подобную прическу ввели в армейский обиход по двум причинам: она была более гигиенична в условиях позиционной войны и "казиста" для участия солдата (офицера) в параде. Варианты данной стрижки прижились в Германии именно с подачи британцев, подчеркивает "Индепендент".

"Классическая" гитлеровская стрижка — это минимум волос с боков, на затылке и на висках, а чуб от макушки до лба почти не стрижен и зачесан «по-фюреровски» налево.

«Андекат» в различных вариациях оставался популярным среди мужчин Великобритании и Америки вплоть до эпохи «Битлз» и «Роллинг Стоунз», когда в молодежной субкультуре стали входить в моду длинные волосы.

Советские варианты известной стрижки

Один из самых известных советских писателей-«деревенщиков», ветеран Великой Отечественной Виктор Астафьев в главе «Фотография, на которой меня нет» своей знаменитой повести в рассказах «Последний поклон» писал, что у его учителя на коллективном снимке со школьниками была прическа «под политику» — волосы, зачесанные назад — это вариация «канадки», когда мужчины выстригали затылок, боковые части головы и виски, оставляя сравнительно длинные пряди волос от макушки до лба. Речь в данном рассказе идет о начале 30-х годов ХХ века, когда Гитлер уже пришел к власти в Германии, а мода на прически «андекат» среди мужчин к тому времени существовала уже более 10 лет.

В СССР прически «канадка» и «британка» внешне очень напоминали «андекат», и они были популярны вплоть до 70-х годов. Главным отличием данных стрижек было то, что мужчины СССР не выстригали волосы на голове с боков, затылка и висков так сильно, как это делали в гитлеровской армии.

За челку, скошенную при прическе «по-гитлеровски» на левую сторону, в до— и послевоенное время можно было получить по физиономии прямо при выходе от парикмахера или в дворовой компании, если ребенка стригли дома. Поэтому этот вариант внешнего вида среди мужской части населения СССР никогда распространен не был.

Попытались воскресить "Гитлерюгенд"

В прошлом году грандиозный скандал вызвало «новшество» питерских цирюльников, объявивших за несколько недель до Дня Победы об оказании ими услуги в виде той самой стрижки — «гитлерюгенд». Газета «Новые Известия», разбиравшаяся в данном парикмахерском маразме, опросила нескольких заслуженных россиян по поводу данной инициативы.

Девяностопятилетний ветеран ВОВ высказался за закрытие этой цирюльни и отправку ее работников в полном составе на Колыму — стричь белых медведей. Писатель Виктор Ерофеев назвал выходку питерских парикмахеров безобразием.

Как только эта история получила общественный резонанс, питерские парикмахеры немедленно прекратили популяризировать свой «гитлерюгенд».