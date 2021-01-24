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Как президент США случайно слил коды запуска ядерного оружия 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как президент США случайно слил коды ядерного оружия
Фото: Wikipedia.org
Курьезные ситуации в большой политике случаются нередко. А иногда эти курьезы даже связаны с ядерным оружием.
Как выяснил «Рамблер» такое случилось с 39-м президентом США Джимми Картером.
В его владении была пластиковая карта-идентификатор с кодами запуска ядерного оружия. Эту карту в народе звали «ядерным ключиком», и Картер всегда носил ее в левом кармане пиджака.
Однажды свой пиджак он отдал в химчистку, а персональный ключ от ядерных ракет страны он оставил в кармане.
Конечно, в Белом доме началась «истерика». К счастью, с помощью секретной службы карту все же удалось найти, но Картер тогда получил немало седых волос.
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