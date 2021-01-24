Как президент США случайно слил коды ядерного оружия

Курьезные ситуации в большой политике случаются нередко. А иногда эти курьезы даже связаны с ядерным оружием.

Как выяснил «Рамблер» такое случилось с 39-м президентом США Джимми Картером

В его владении была пластиковая карта-идентификатор с кодами запуска ядерного оружия. Эту карту в народе звали «ядерным ключиком», и Картер всегда носил ее в левом кармане пиджака.

Однажды свой пиджак он отдал в химчистку, а персональный ключ от ядерных ракет страны он оставил в кармане.

Конечно, в Белом доме началась «истерика». К счастью, с помощью секретной службы карту все же удалось найти, но Картер тогда получил немало седых волос.