Что американцы покупают в «русских» магазинах 

За рубежом нередко встречаются "русские" магазины с отечественными товарами. На самом деле не все продукты, которые туда поставляют, производятся в России. Чаще всего в таких продуктовых закупаются россияне, переехавшие в другую страну, но некоторые товары пользуются популярностью и у иностранцев.

Часть продуктов в "русских" магазинах поставляют из стран Восточной Европы. Там производят некоторые товары, которые все еще ассоциируются с русской кухней у иностранных граждан. "Рамблер" рассказывает, что чаще всего в "русских" магазинах покупают американцы.

В США такие продуктовые встречаются гораздо реже, чем в Европе. Это связано со сложностью транспортировки продуктов, но некоторые владельцы бизнеса находят способы доставить еду в Америку.

В "русских" супермаркетах американцы покупают то, чего нет в обычных сетевых продуктовых. Те, кто переехал в США из России, говорят, что в магазинах отсутсвует большой выбор колбасы. На прилавках много стейков, фарша или бекона, но вот с колбасой действительно есть проблемы. В таких случаях американцев спасают русские магазины.

Еще одним популярным продуктом являются разносолы. Как утверждают местные, в "русских" магазинах выбор гораздо шире, а сами соленья вкуснее. Многие уверены, что так получается из-за того, что в разносолах из России меньше приправ и вкусовых добавок.

Большинство американцев, которых можно встретить в "русских" магазинах, покупают там пельмени и вареники. Некоторые предпочитают азиатскую версию, но есть и любители замороженных пельменей из России.

Из напитков американцы предпочитают квас, а вот березовый сок вызывает у них отвращение, как и холодец.

Многие "русские" магазины имеют отдел кулинарии, где продаются готовые блюда. Там жители США чаще всего покупают борщ и салаты.