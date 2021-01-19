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Зачем Сталин 7 ноября 1941 года провел ещё один парад 

Русская семерка 39 минут назад
Зачем Сталин 7 ноября 1941 года провел ещё один парад
Фото: Русская семерка
О том, что в начале Великой Отечественной, а именно 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад, известно наверняка всем. Однако в это же время аналогичное мероприятие прошло и в городе Куйбышеве. Большинство историков называют Куйбышевский парад дублером Московского. Действительно власти продумали все для того, чтобы даже в случае налета праздник продолжился.

Почему Куйбышев?

Как утверждает Олег Хлевюк, автор книги «Сталин. Жизнь одного вождя», Московский парад, запланированный советскими властями на 7 ноября 1941 года, был крайне рискованным мероприятием. Дело в том, что еще 29 октября немцы сбросили на Кремль бомбу, в результате чего погиб 41 человек.
Однако парад был организован не только в честь очередной годовщины Октябрьской революции. На данное мероприятие возлагалась и внешнеполитическая миссия. Недаром именно этот парад стал первым подобным мероприятием, на котором Сталин выступил с речью.
Примечательно, что, если верить Владимиру Побочному и Людмиле Антоновой, авторам книги «Московская великая битва — оборона», еще 15 октября того же 1941 года из Москвы было эвакуировано Правительство страны, Верховный Совет, дипломатические представительства и другие важные учреждения. Побочный и Антонова утверждают, что в случае падения Москвы, где продолжали оставаться Ставка Верховного Главнокомандования, Государственный комитет обороны и Генеральный штаб РККА, новой столицей должен был стать город Куйбышев.

Как проходил парад в Куйбышеве?

Именно в Куйбышеве (ныне Самаре) 7 ноября 1941 года и был организован второй парад. Куйбышевский парад не получил такую известность, как Московский. И все же официальные лица, принимавшие в нем участие, были не менее легендарны. Так, Анатолий Сульянов в своей книге «Берия. Арестовать в Кремле: историческая хроника» отмечает, что парад-дублер принимал первый маршал Клим Ворошилов.
Командовал мероприятием тогда еще генерал-лейтенант Максим Пуркаев. На трибунах находились правительственные чиновники Советского Союза, а также дипломаты из 27 стран и, конечно, журналисты.
В течение полутора часов в двадцатиградусный мороз перед глазами зрителей проследовали более 20 тысяч военнослужащих. На площади города была продемонстрирована и всевозможная военная техника. Однако наибольший интерес представляла воздушная часть парада, которая была отменена в Москве.
Долгое время считалось, что в тот ноябрьский день над Куйбышевом пролетели около 600 или 700 самолетов. Но на самом деле их было всего 233. Об этом свидетельствует справка командующего ВВС ПриВО на имя Ворошилова, опубликованная в сборнике статей «Проблемы изучения военной истории» под редакцией А. И. Репинецкого. Просто воздушные суда пролетели над городом несколько раз.

Для чего это было нужно?

Хитрость с самолетами и претензии на размах Куйбышевского парада в целом были обусловлены ролью, которую должно было сыграть мероприятие в случае чрезвычайной ситуации. Как пишет издание «Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны» (Кучково поле, 2010 год), парад в Куйбышеве был предусмотрен как дублер Московского.
В случае налета противника на Красную площадь парад в осажденной Москве отменялся, а в радиоэфире должен был транслироваться парад, проходивший в «запасной» столице. Однако в связи с тем, что налета немецкой авиации не произошло, прямой репортаж благополучно провели с Красной площади.
Несмотря на то, что «услуги» парада-дублера не понадобились, мероприятие, состоявшееся в Куйбышеве, имело огромное значение.
Так, Петр Кошевой, автор книги «За Ленинград! За Сталинград! За Крым!», писал, что Куйбышевский парад произвел неизгладимое впечатление на военных атташе. Иностранные дипломаты наперебой интересовались у представителей советского командования, откуда те взяли столько техники. К тому же после парада у чужеземцев сложилось твердое мнение о том, что раз Советы могут позволить себе столь масштабные мероприятия, то они уверены в своих силах.
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Комментарии
Истории , Людмила Антонова , Клим Ворошилов , Генштаб
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