Каких союзников по НАТО США не любят больше всего 

Североатлантический альянс , известный как НАТО, только с виду является незыблемым содружеством равноправных партнеров. Фактически НАТО держится на мощи США, в том числе финансовой. И североамериканцы весьма по-разному относятся к своим «сослуживцам» по альянсу.

Немного истории

НАТО — плод холодной войны. Военно-политический блок возник 4 апреля 1949 года для противостояния «советской угрозе». Изначально организация объединила 12 стран. Кроме США, Канады, Великобритании, Франции, Норвегии, в НАТО вошел и такой военный "гигант", как Люксембург.

Крах СССР привел не к роспуску, а к росту Североатлантического альянса — сейчас в него входят 29 стран. Примерно 90% бюджета НАТО обеспечивают США, постепенно снижая свою долю в надежде на наращивание платежей со стороны партнеров. В реальности общий бюджет постепенно ужимается — с $1013,7 млрд в 2010 году до $918,3 млрд в 2016 году. В последние годы Дональд Трамп пугал европейцев выходом Америки из альянса.

В НАТО состоит страна без регулярной армии — Исландия. Здесь есть только силы береговой обороны, добровольцы обучаются в Норвегии для дальнейшего участия в миротворческих акциях НАТО. А у Словении нет ВВС как отдельного рода войск, на вооружении состоят считанные самолеты и вертолеты, а пилоты летают по гражданским лицензиям.

Кто все эти люди

Играя ведущую роль в НАТО, военные США позволяют себе относиться к некоторым из партнеров с плохо скрываемым презрением. Важнейшими для США в НАТО являются Германия, Франция, Италия и Испания — страны с серьезными вооруженными силами и экономикой. Остальные проходят как второй сорт, кроме Турции, чья значимость выросла в связи с событиями в Сирии.

Про некоторых союзников, типа Албании, в США даже и не вспоминают. А вот к прибалтам относятся с насмешкой. Да, США охотно используют крики стран Прибалтики про «русское вторжение» как прикрытие для наращивания своего присутствия в регионе, но ценность прибалтийских войск для США равна нулю.

Как ни парадоксально, североамериканцы не уважают норвежцев. Например, в ходе учений в 2018 году США ввели контингент морпехов, фактически возродив военную базу в Норвегии, без согласования с минобороны страны. Не потрудились поставить в известность, есть ли на борту авианосца « Гарри Трумэн » ядерное оружие перед его заходом в норвежский порт. Норвегия стала безъядерной зоной в шестидесятые годы XX века и для страны важно сохранение этого статуса. Более того, разразился скандал в ходе все тех же учений — местные жители завалили власти и СМИ жалобами на то, что американские солдаты справляют естественные надобности публично, вблизи детских садов, школ и спортобъектов. Фермеры остались недовольны полями, испорченными гусеницами танков. По разряду «чемодана без ручки» проходят ВС Греции, Хорватии, Словакии, Румынии, Болгарии и уже упоминавшейся выше Словении.