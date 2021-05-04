Самые устрашающие явления в космосе

Несколько десятков лет космос является самым интригующим объектом для изучения ученых по всему миру. Несмотря на то, сколько открытий уже было сделано, сложно представить, как много всего скрыто от человеческих глаз.

"Рамблер" вспомнил о самых устрашающих вещах в космосе, которые будоражат умы не только экспертов, но и простых обывателей.

Голоса космоса

Звук - это колебание воздуха. Вот почему в космосе царит абсолютная тишина. Но если бы вакуум мог передавать звук, а человеческие уши его улавливать, мы бы смогли услышать много интересного и вместе с тем странного. К примеру, на сервисе Soundcloud можно найти преобразованное в звуковые волны радиоизлучение, которое производят небесные тела, - его записало NASA . В их плейлисте также можно найти голоса Сатурна и его луны Энцелада, шум в верхних слоях атмосферы Юпитера, гудящий вой Солнца и не только.

Газовый гигант

TrEs-2b - это крайне необычная планета, которую именуют газовым гигантом. Он больше Юпитера и к тому же абсолютно черный. Геометрическое альбедо планеты составляет менее 1%, то есть она отражает меньше процента света своей звезды.

Из-за того, что черная атмосфера планеты раскалена до 980 °C, она испускает почти неуловимое красноватое свечение.

Великий Аттрактор