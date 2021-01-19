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Работники сферы знакомств раскрыли свои секреты 

Стелла Шмель 2 часа назад
Работники сферы знакомств раскрыли свои секреты
Фото: depositphotos.com
Сотрудники сайтов и приложений для знакомств поделились своими секретными наблюдениями. Статистику приводит Reddit, а на новость обратили внимание журналисты издания BuzzFeed.
Один из сотрудников признался, что раньше баловался созданием фейковых страниц и общался с пользователями.
Другой рассказал, что алгоритмы подбора пары значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Основная цель — заставить платить, а не гарантировать то, что пользователь сможет встретить любовь всей своей жизни.
Чтобы мужчины чувствовали, что на сайте много женщин, создатели проекта могут нанимать людей, чтобы те создавали целую армию "мертвых душ". А за обновлением этих фейковых профилей на самом деле стоят одростки из Франции, Сербии, России и с Украины. Информацию о фейках подтвердили и другие пользователи Reddit, которые когда-то имели опыт работы в этой сфере.
Ранее "Рамблер" писал, что 62-летняя модель раскрыла секрет молодости.
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