Что стало с детьми диктаторов 

В истории многих стран есть неоднозначные правители, которые прославились благодаря своей жесткой политике в отношении граждан. Во время их управления страной они продвигали диктатуру — форму власти, при которой она принадлежит одной позиции, а управление сосредоточено в руках одного человека или группы лиц.

За потомками правителей следили особенно тщательно, а их жизнь вызывала неподдельный интерес у общественности. Даже спустя многие поколения известно о том, как живут их дальние потомки, но большинство отказываются от своего родства.