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Что стало с детьми диктаторов 

Елизавета Назарова 1 час назад
В истории многих стран есть неоднозначные правители, которые прославились благодаря своей жесткой политике в отношении граждан. Во время их управления страной они продвигали диктатуру — форму власти, при которой она принадлежит одной позиции, а управление сосредоточено в руках одного человека или группы лиц.
За потомками правителей следили особенно тщательно, а их жизнь вызывала неподдельный интерес у общественности. Даже спустя многие поколения известно о том, как живут их дальние потомки, но большинство отказываются от своего родства.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых загадочных фотографиях в истории.
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