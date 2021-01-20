Теперь женщины: новая тактика телефонных мошенников 

Телефонные мошенники успели наскучить многим. Раньше по телефону звонили мужчины, в СМИ писали, что это нынешние заключенные. Но теперь схема обмана изменилась. "Рамблер" выяснил, какую тактику придумали мошенники.

Жертвы мошенников сообщают, что теперь звонят женщины и представляются сотрудниками банка. Говорят, в основном, о том, что владелец карты оформил заявку на кредит или с его карты планируют списать крупную денег. Для того, чтобы проверить оба варианта пользователю необходимо назвать свои данные, чего делать ни в коем случае нельзя.

Мошенницы держатся уверенно, но если отвечающий задает слишком много вопросов или отвечает необычно, то трубку телефона просто кладут.

Согласно статистике, за 2020 год зафиксировано более 3 млн случаев телефонного мошенничества. На данный момент удалось локализовать и ликвидировать очаги звонков из тюрем в регионах России. Сотрудники службы безопасности изымают до одной тысячи устройств еженедельно, за год выходит более 30 тыс. мобильных телефонов. Видимо по этой причине мужские голоса сменились на женские.

До сих пор нет единого правила, как бороться с банковскими мошенниками. Эксперты по безопасности советуют не общаться с сотрудником, если тот совершил внешний звонок. Сбросьте номер и перезвоните на горячую линию банка.

В последнее время многие операторы сотовой связи предлагают "глушить" номера, которые не записаны в телефонной книге. Однако система не отработана идеально и под сомнения попадают номера курьеров и транспортных служб.

По данным исследования Тинькофф, мужчин чаще обманывают, чем женщин. При этом основная группа жертв — люди в возрасте 28—37 лет, так как это основное ядро клиентов банков.

Клиентов в возрасте 18—22 лет проще уговорить перевести деньги на чужой счет, а люди старше 50-ти в шесть раз чаще сообщают посторонним данные своей карты или пароль из смс.