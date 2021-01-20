В СССР можно было приобретать импортные товары не только на рубли, но валютные заработки были доступны только для избранных. Для них же существовала сеть магазинов "Березка", где принимали иностранные деньги. "Рамблер" выяснил, что можно назвать памятником советского неравенства.

Первые "Березки" появились в центре столицы, аэропортах Внуково Шереметьево , а также в главных гостиницах города. От иностранцев в Березках принимали наличную валюту, а советские граждане, которые получали зарплату в валюте, оплачивали покупки безналичным платежом и получали товар на Родине через систему Внешпосылторга.

Система подразумевала, что зарплата меняется на чеки, которые принимают в магазине. Сертификаты с синей полосой выдавали тем, кто работал в развивающихся странах. Работники капиталистических стран получали чеки без полосы. Сертификаты с красной полосой входили в систему Военторга . Причем какое-то время чеки имели разную покупательскую способность, например, "бесполосые" считались самыми выгодными.

В "Березках" всегда можно было купить недоступные для простого человека товары. Если считать, что в СССР каждому доставалось "по способностям и труду", то в этот магазин могли попасть только самые способные люди.

Позже чеки стали объектом махинаций, их передавали, перепродавали и подменивали. Но люди шли на риск, так как в "Березке" продавали хорошую одежду, электронику и спиртное. Никакого дефицита там не было.

Вместе с ростом сети, росло и негодование в обществе. А в 1987 году в "Литературной газете" вышел призыв отменить систему чеков. Примерно через год "Березки" были закрыты.