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Система рейтингов: как в Китае следят за жителями и ставят оценки 

Даня Виттиг 3 часа назад
Как «большой брат» следит за китайцами и оценивает их жизнь
Фото: depositphotos.com
Цифровые пропуска, система распознавания лиц и иммунные паспорта — темы, которые пугают многих россиян. Однако китайские власти уже давно используют систему мониторинга, в ходе которой не только следят за жизнью жителей, но и влияют на их решения. "Рамблер" выяснил, как государство следит за китайцами.
Все, что делает китаец, фиксируется камерами с распознаванием лиц, а кредитные системы отслеживают своевременную оплату счетов. Затем алгоритм оценивает действия человека. За хорошие поступки начисляют баллы, за плохие (курение в неположенном месте, быстрое вождение и прочие) — снимают.
Люди с высоким рейтингом получают бонусы, а у проблемных личностей возникают трудности. Например, государство запрещает им покупать авиабилеты, занимать ведущие должности, снижает скорость Интернета и не дает получить кредит.
Если ваш показатель в рейтинге равен 600, вы можете взять кредит примерно на 43 тысяч рублей, 650 баллов позволят взять каршеринг без залога, получить регистрацию в отелях и VIP-регистрацию в Международном аэропорту Пекина. Более 666 баллов откроют доступ к кредиту в 500 тысяч. При рейтинге в 750 баллов у вас ускоряется получение шенгенской визы и снова — растет предодобренная кредитная сумма.
Человек с хорошим рейтингом быстрее найдет себе пару, ему отдадут предпочтение на работе. Однако в будущем это может повлиять на развитие "черного рынка развлечений" и создать пласт неудобоваримого слоя населения. Уже сейчас дружба с человеком с низким баллом, негативно отражается на рейтинге товарища.
Несмотря на то, что все это больше напоминает фантастическую серию "Черного зеркала", в которой люди наигранно улыбаются друг другу лишь бы не потерять заветный балл, китайцы систему одобряют.
Во-первых, люди стали вести себя вежливее: останавливаться на пешеходных переходах, меньше пить и устраивать скандалы. Во-вторых, из-за системы рейтинга каждый старается стать лучшей версией себя.
Но есть и противники тотального контроля, которые считают, что слежка заставляет государство вмешиваться в личную жизнь человека. Например, дети наследуют рейтинг своих родителей, но назвать такой подход честным, трудно.
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