Что в случае провала должен был сделать советский разведчик 

Разоблачение — это худшее, что может случиться в работе разведчика. Однако советские агенты придумали, как выйти из ситуации. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Минус работы тайного агента заключается в том, что известными становятся истории тех сотрудников, кто был раскрыт. Агенты, которые сумели сохранить тайну, оказались стерты со страниц истории.

В основном, разведчики работали за границей, поэтому их обучение стоило дорого. Сотрудники должны были идеально владеть иностранным языком, разбираться в психологии и уметь постоять за себя. Особое значение придавалось разработке легенды агента: кто он, где родился и прочее.

Разведчик должен уметь хорошо "отыгрывать", так как проваленное задание могло обернуться изгнанием или смертной казнью. Чрезмерная общительность, пагубные привычки и тесное общение с женщинами могли стоить разведчику жизни.

Допуская возможное разоблачение, агенту нужно было заранее определить тайник для ценных бумаг. Чаще всего его размещали под высоковольтной линией.

Также агенты заранее продумывали план, как в случае разоблачения одного, не подставить коллег. В первую очередь, требовалось установить, кто из агентов находится под угрозой. При высокой угрозе связи с человеком обрывались и команда покидала пределы страны. Бывало и такое, когда слабое звено устраняли сами товарищи.

Важнейшее качество разведчика — умение владеть собой, даже в самых экстремальных ситуациях. Если шпиона поймали, его главной задачей было отрицание, даже если со стороны кажется, что отрицать очевидное нет смысла.

Об этом писал и Суворов: «В ответах — никаких эмоций и полная неопределенность: никаких категорических „да“ или „нет“. Вместо ответа разводи руками, пожимай плечами, изображай на лице недоумение, непонимание, раздумье. Но признаваться нельзя ни в чем!»