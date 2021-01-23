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Почему сейчас мы живем лучше, чем средневековые короли 

Даня Виттиг 2 часа назад
Почему сейчас мы живем лучше, чем средневековые короли
Фото: depositphotos.com
Люди завидуют жизни средневековых королей. Со стороны кажется, что их жизнь проста и обеспечена. Однако, ощутив на себе реалии тех лет, вы вряд ли бы захотели оказаться на месте знатной особы. Почему? Расскажет "Рамблер".

Свобода выбирать

Жизнь короля была прописана от начала и до конца, ни о какой свободе выбора речи и не шло. Зачастую они лишались детства, сидели на скучных собраниях и женились по расчёту.
Сама жизнь в браке часто была безрадостной, потому что жить с нелюбимым человеком тяжело. Поэтому короли часто заводили любовниц, но продолжать род все равно приходилось с женой. Вряд ли такую жизнь можно назвать счастливой.

Продолжительность жизни

Многие врачи шутят, что всем поборникам народной медицины, не понравилось бы в прошлом. Раньше лекари просто не догадывались как лечить большинство заболеваний и любая простуда могла стать смертельной.
Хорошо, если царские особы доживали до 30 лет. Войны, междоусобицы, дворцовые перевороты, болезни и плохая гигиена губили одного за другим.

Доступ к информации

Средневековые монархи мало знали о событиях в мире, а иногда даже не умели читать. Поэтому они часто мыслили узко, были жестоки, воспринимали мир через призму былин, передающихся из поколения в поколение. Странствовать было возможно только с войском, в остальном путешествия были недоступны. А сейчас для нас открыт весь мир, это ли не чудо?
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