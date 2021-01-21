Почему в Афганистане живут миллионы таджиков и узбеков 

Афганистан — одна из самых этнически пёстрых стран мира. На его территории с незапамятных времён проживают десятки народов и множество племён. Несмотря на то, что таджики и узбеки имеют свои национальные государства, миллионы из них живут в Афганистане. Как они там оказались?

Плавильный котёл

Афганистан с самых древних времён был настоящим плавильным котлом этносов Евразии. Перемещения племён, войны, нашествия, ассимиляции — всё это привело к возникновению пёстрого этнического состава населения.

Точное число жителей Афганистана неизвестно. По прошлогодним подсчётам экспертов, население страны превышает 34 миллиона человек. Исследователи The Asia Foundation отмечают, что самым большим по численности этносом Афганистана являются пуштуны: они составляют около 40 процентов населения страны (порядка 15 миллионов человек).

Таджики являются второй по численности национальностью — от 11 до 13 миллионов человек, это 33 процента населения страны. Нет точных данных и по количеству узбеков: их численность в Афганистане варьируется от 2,7 до 3,5 миллиона человек — около 9-10 процентов населения страны. Остальные этносы — туркмены, амаки, белуджи и прочие — представлены в Афганистане значительно скромнее.

В целом таджики и узбеки — это около 50% населения Афганистана. Наполовину из представителей этих этносов состоит и население столицы страны — Кабула. По некоторым данным, в городе живёт около двух миллионов таджиков и узбеков.

Афганские таджики

Таджики в основном проживают в западных и северо-восточных провинциях страны. Они являются коренным населением Афганистана, потомками кушанов, эфталитов («белых гуннов») и племён восточного Ирана. Под этнонимом «таджик» они начали объединяться в XIII-X веках.

Одни из предков таджиков — кушаны — пришли на территорию современного Афганистана из Западного Китая (сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район). В I веке нашей эры они основали собственное царство, которое просуществовало 200 лет. В отличие от кушанов, эфталиты были местными племенами. Изначально это были воинственные кочевники, которые впоследствии перешли к оседлому образу жизни.

В целом формирование таджикского этноса завершилось к XX веку с образованием государства Саманидов. При этом ареал их расселения с самого начала не был однородным. Они селились вдоль долин и в оазисах, разделённых горными хребтами и пустынями. Как и сотни лет назад, поселения таджиков являются своеобразными анклавами, разделёнными ареалом проживания других этносов.

Узбеки

В основном они компактно проживают в северной части страны в районе афгано-узбекской границы по берегам реки Амударья. Как и таджики, узбеки издавна селились на этих землях, а среди их предков также значатся согдийцы, бактрийцы и восточно-иранские племена.

На формирование узбекского этноса оказало влияние вторжение тюркских племён в XI-XII веках в Среднюю Азию, а также на территорию Афганистана, а затем и монгольское нашествие. В целом узбекский этнос сформировался в XVI веке. Тяжёлые времена для афганских узбеков наступили в XVIII веке, когда в стране началась кровавая междоусобица местных феодалов. Многие бросили свою землю и бежали на север.

Обратный процесс начался в 1920-х годах прошлого века, когда многие тысячи узбеков, не принявшие советскую власть, начали перебираться в Афганистан, спасаясь от преследования со стороны Красной армии.