Порядка 23% работодателей используют при трудоустройстве сотрудников фразу "мы вам перезвоним" как отказ в вакансии. При этом 63% компаний действительно собираются перезванивать по итогам собеседования, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В большинстве случаев фраза "мы вам перезвоним" из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве", — говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что восемь лет назад такая формулировка означала отказ в 31% случаев.

Женщины чаще мужчин воспринимают фразу "мы вам перезвоним" как отказ: 67% против 64%. При этом больше всего тех, кто не верит в обещание среди соискателей, претендующих на зарплату до 30 тыс. рублей — порядка 68%.

Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах России среди 1 000 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1 600 человек старше 18 лет.