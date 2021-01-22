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Российские работодатели рассказали, что значит фраза «мы вам перезвоним» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Порядка 23% работодателей используют при трудоустройстве сотрудников фразу "мы вам перезвоним" как отказ в вакансии. При этом 63% компаний действительно собираются перезванивать по итогам собеседования, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В большинстве случаев фраза "мы вам перезвоним" из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве", — говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что восемь лет назад такая формулировка означала отказ в 31% случаев.
Женщины чаще мужчин воспринимают фразу "мы вам перезвоним" как отказ: 67% против 64%. При этом больше всего тех, кто не верит в обещание среди соискателей, претендующих на зарплату до 30 тыс. рублей — порядка 68%.
Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах России среди 1 000 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1 600 человек старше 18 лет.
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