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Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним» 

Lenta.ru 5 часов назад
Работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним»
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-tmn / Global look
Российские работодатели объяснили значение фразы «мы вам перезвоним» после собеседования с кандидатами. Результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob передает ТАСС.
В качестве отказа в вакансии эту фразу используют только 23 процента работодателей, восемь лет назад таких был 31 процент. 63 процента компаний заявили, что действительно собираются перезвонить после собеседования.
При этом женщины чаще мужчин воспринимают эту фразу как отказ. Среди первых — таких 67 процентов, среди вторых — 64 процента. Чаще всего не верят в обещание перезвонить соискатели, претендующие на зарплату до 30 тысяч рублей. Таких оказалось 68 процентов от общего числа респондентов.
Опрос проводился с 11 по 20 января во всех регионах России. Его участниками стали одна тысяча менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
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Истории , ИТАР-ТАСС
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