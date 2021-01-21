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Развеян миф о бесплатных квартирах в СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Развеян миф о бесплатных квартирах в СССР
Фото: Александр Овчинников / ТАСС
В Советском Союзе не было бесплатных квартир — за квадратными метрами от государства нужно было стоять в очереди 10-20 лет, при этом беспрестанно работая. Кроме того, граждане не могли получить квартиру в любом городе. Миф о бесплатном советском жилье развеял колумнист «Комсомольской правды» Герман Пятов.

«Кому давали "бесплатные квартиры"? Тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе, и стоял в очереди на квартиру — лет 10-15, — написал эксперт. — А были ли такие, кто получал вне очереди? Да, это партийная и советская номенклатура — аналог сегодняшних высокопоставленных чиновников и депутатов».

«Предоставлявшиеся гражданам квартиры не были бесплатными, — говорит Пятов. — Они оплачивались трудом всех, кто работал в СССР». По мнению колумниста, советские власти обирали трудящихся, выплачивая им лишь около 5-10 процентов от реально заработанных денег. «Изъятые у работяг 90-95 процентов "коммунистической прибавочной стоимости" тратились на коммунистические мегапроекты, и только оставшиеся крохи тратились на жилищное строительство для граждан своей страны», — заметил эксперт.
Пятов напомнил, что простые советские люди жили, в том числе, в бараках, коммунальных квартирах, общежитиях, а получив отдельное жилье, они не могли оформить его в собственность.

«Таким образом, такая квартира обходилась вам значительно дороже, чем если бы вы купили ее по рыночной стоимости, работая за нормальную зарплату, как сегодня», — заключил колумнист.

Весной 2020-го России предрекли возрождение популярного в СССР формата жилья — коливингов, или попросту коммунальных квартир. Эксперты предположили, что коммуналки, в частности, будут популярны на рынке съемного жилья: люди будут объединяться, чтобы снять двух— или трехкомнатную квартиру.
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Истории , Комсомольская правда
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