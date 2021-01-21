Как советский офицер спас Ким Ир Сена 

Вернувшегося со службы без кисти и глаза Якова Тихоновича Новиченко в родном селе Травное, что в Новосибирской области, за глаза иначе как «трепачом» и не звали. Никто из односельчан не верил в его рассказ о том, что травмы он получил, спасая от верной гибели создателя и первого руководителя КНДР Ким Ир Сена.

Брусиловский прорыв

Новиченко ушел служить на Дальний Восток в 1938 году. В Великой Отечественной войне он участия не принимал, но воевал против Японии: участвовал в операции по освобождению Кореи. В Пхеньяне Яков и встретил 1 марта 1946 года.

С утра взвод, которым командовал младший лейтенант, получил приказ охранять трибуну на вокзальной площади города. Там должен был пройти митинг с участием Ким Ир Сена, представителей только что созданной Компартии Кореи, советских военных и членов дипломатической миссии. Наших солдат привезли задолго до начала мероприятия, и Новиченко коротал время за чтением прихваченной с собой книги «Брусиловский прорыв». Как позже рассказывала Елизавета Богданова, которая лечила Якова, именно книга и спасла его.

Секунда на подвиг

Когда во время выступления Ким Ир Сена, посвященного освобождению Кореи от японских захватчиков, из первых рядов на трибуну полетела граната, у Якова действительно было лишь несколько мгновений на подвиг. «Болванка» отскочила от постамента и прикатилась к ногам Новиченко. Тот, недолго думая, схватил ее, не зная, куда отбросить, чтобы взрыв никого не задел. Но народу вокруг было видимо-невидимо. Потому младший лейтенант не придумал ничего лучше, как броситься на нее.

Вот как он сам вспоминал тот случай в одном из интервью: «Я увидел упавшую гранату и на принятие решения у меня было пять секунд. Кинуть гранату обратно в толпу я не мог, в другой стороне стояли мои однополчане — не кидать же в них. Тогда я прыгнул на гранату и закрыл ее своим животом.»

Герой КНДР

Сразу же после инцидента Новиченко доставили в госпиталь. Бывшая там на дежурстве Елизавета Богданова записала в своем дневнике: «Перед нами был совершенно изуродованный человек, у которого ничего живого не осталось». Но, несмотря на оторванную кисть, выбитый глаз и многочисленные ранения грудной клетки, Яков выкарабкался и через два месяца отправился домой. Все то время, что он провел в госпитале, каждый день он получал букет цветов и фрукты от Ким Ир Сена, а перед выпиской он передал ему серебряный портсигар с дарственной надписью.

Комдив сообщил Новиченко, что он представлен к званию Героя СССР, правда, несмотря на долгие годы ожидания обещанной награды он так и не получил. Лишь в 1951 году о младшем лейтенанте вспомнили и вручили ему орден Боевого Красного Знамени.

В 1984 году, когда Ким Ир Сен приехал в СССР с дружественным визитом, он навестил и своего спасителя, пригласив его и всю семью в гости. С тех пор Новиченко с женой и детьми ежегодно приезжал в КНДР, и по сей день этой традиции придерживаются его внуки и правнуки. Нынешний лидер Северной Кореи прекрасно помнит, кто спас его деда.