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Почему иудеям запрещено спать на спине 

Русская семерка 9 часов назад
Почему иудеям запрещено спать на спине
Фото: Русская семерка
Иудеи, иными словами те, кто является евреем от рождения, и кто стал адептом монотеистической религии иудаизма, должны придерживаться определённых правил сна, которые записаны как в Торе, так и в других религиозных законах.
К примеру, Рав Шломо Ганцфрид, не рекомендовал спать в излишне жарком или холодном местечке, а также советовал по возможности не почивать в одиночку. Но если всё-таки приходиться засыпать одному, то лучше приоткрыть дверь или включить ночную лампу.
Развивая эту тему раби Моше бен Маймон, запрещал евреям спать днём, а ночью укладываться в постель раньше трёх-четырёх часов после последнего приёма пищи.

Правильное раздевание

Прежде чем отойти ко сну, евреям предписано снимать с себя одежду. Однако в этом, казалось бы, не хитром деле, не всё так просто, поскольку, по еврейским религиозным законам, зафиксированным Рав Шломо Ганцфридом в книге «Кицур шульхан арух», сначала надо обнажить левую часть тела, а потом правую.
То же правило распространяется на процесс освобождения от обуви, спать в которой запрещается Талмудом (Йома 78 б), так как считается, что тот, кто засыпает обутый, испытывает вкус смерти. Данное табу распространяется как на женщин, так и на мужчин, которым к тому же нельзя класть снятые вещи под голову, потому что тем самым они способствуют скорому забыванию знаний.

Как спать

В издании «Законы еврейской жизни» написанном Брановером и Левиным отмечается, что иудеям положено засыпать на левом боку, а просыпаться на правом, и ни в коем случае не лежать на спине или животе. Эти ограничения имеют функциональную подоплёку, так как считается, что в такой позе покоя все органы человека работают в правильном режиме, и организм успевает восстановить силы.
При засыпании человека на левом боку расположенная справа печень давит своей массой на желудок, забирая от него часть тепла и помогая быстрому пищеварению. Когда же он переворачивается на правый бок, печень находится в состоянии отдыха, что способствует лучшему выведению шлаков.
Чтобы не нарушать режим работы внутренних органов не стоит постоянно вертеться с одной стороны на другую, а лучше приучиться себя засыпать и просыпаться на соответствующих боках.

Похищение сна

В еврейской традиции существует понятие «гезель шена», что можно перевести с иврита как «похищение сна». Это словосочетание используется тогда, когда спящего человека будят без важной причины. Такое деяние со слов рабби Исраэля Салантера запрещается Торой, в которой написано «люби ближнего твоего, как самого себя» (Ваикра 19, 18) и «не обижайте один другого» (Ваикра 25, 17).
«Похищение сна» считается большим злодеянием, нежели реальный грабёж, поскольку человек, умыкнувший что-то у хозяина, в конечном счете, может возвратить украденный предмет, а восполнить нарушенный сон неосуществимо.

Когда нельзя спать

В иудейском календаре есть переходящий праздник Дарования Торы — Шавуот, когда всем евреям запрещается спать ночью. Вместо того чтобы предаваться сновидениям необходимо изучать Тору и читать отрывки из сборника «Исправление в ночь на Шавуот». В эту бессонную ночь они пытаются искупить неподобающее поведение своих предков, которые в далёкие времена заснули в день, когда Бог даровал им Тору на горе Синай. Произошло это знаковое событие на 50-ый день Исхода из Египта и как, объясняется во внутренних частях Священного писания, было сделано преднамеренно.
По мнению Брусиловски, евреи во главе с Моисеем решили, что во сне, когда тело не властно над душой, они могут максимально приблизиться к Всевышнему и получить от него Тору. Господь понял замысел людей, однако дождался когда все проснуться и только тогда передал им Священный Закон. С тех далёких времён, осознав неправильность своих действий, евреи в эту дату ежегодно исправляют свою ошибку, не ложась спать.
Данная традиция описывается в книге Зоар, на страницах которой указано, что каждый изучающий в эту ночь Тору получит от Бога семьдесят благословений и особую Небесную корону, кроме того его имя будет занесено в специальную Книгу Памяти.
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