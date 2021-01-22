Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

6 истинно немецких качеств, которые раздражают наших людей 

BigPicture.ru 4 часа назад
6 немецких качеств, которые раздражают русских
Фото: BigPicture.ru
Немцы отличаются от представителей других наций невероятным стремлением к порядку. Они терпеливо будут ждать зеленого сигнала светофора на абсолютно пустынной улице и могут отказаться от поездки на рыбалку, если не прошли курс обучения. Даже другим европейцам сложно смириться с немецкой педантичностью, а что касается россиян, то наших людей они иногда откровенно раздражают.
Особенности немецкого менталитета можно перечислять бесконечно, но труднее всего нашим людям смириться с теми качествами, которые разительно контрастируют с укладом жизни русского человека. Мы нашли шесть таких особенностей немецкого характера, которые нельзя назвать категорически отрицательными, но и терпеть которые очень трудно.

1. Строгое планирование всего

Списки и ежедневники — лучшие друзья немцев, в жизни которых абсолютно нет места спонтанности. Даже встречи с друзьями планируют тщательно и очень заранее. Особенно фанатичные любители порядка и для визитов родственников составляют график, а если кто-то посмеет явиться без предупреждения, то вполне может «поцеловать» дверь.

2. Аккуратность, доходящая до крайности

Если вы думаете, что размещение каждой вещи по полочкам и регулярные уборки — это страсть к порядку, то вы глубоко заблуждаетесь. В немецких домах вполне можно встретить обувь, выстроенную в прихожей строго под линейку и белье, которое сушится на веревке, упорядоченное по размеру. А как насчет отдельных ножей для хлеба, овощей, фруктов, масла и колбасы?

3. Соседская бдительность

Живя рядом с немцами, вы можете быть уверены, что от их наметанного глаза не скроется ни один пустяк. Окурок возле крыльца, неровно подстриженный газон, не выключенный днем фонарь во дворе, мусор, опущенный не в тот контейнер — все это будет замечено, систематизировано и доложено куда следует. У нас это традиционно называется стукачеством, а у немцев благородно — соседской бдительностью.
Да, особо стоит отметить режим соблюдения тишины, которого придерживаются добропорядочные бюргеры. В воскресенье тишину нужно соблюдать весь день, а в будни с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00. При этом понятие «тишина» у немцев буквальное — полицию могут вызвать, даже если у вас после 22.00 шумит в душе вода.

4. Правда в глаза

В Германии не принято обижаться на правду, ведь считается, что ее говорят исключительно с благими намерениями. Просто вам хотят помочь осознать свое несовершенство и указать правильный путь к идеалу. Хозяйке с радостью расскажут, что в ее блюде не так и тут же по-дружески дадут полезные советы и пару новых рецептов.
В ресторане немец может высказать официанту все, что он думает о еде, поваре и о заведении в целом. Но нужно учитывать, что немец дает наставления совершенно беззлобно. Хотя для нашего человека это особой роли не играет — такое поведение однозначно воспринимается как бестактность и невоспитанность.

5. Ужасная серьезность

Много столетий немцы лидируют в списках самых скучных жителей планеты. Они сами это знают, но не могут ничего поделать. На работе у них шутить не принято — для этого есть выходные и праздничные дни. Немецкие анекдоты очень подробные и не отличающиеся разнообразием. Чаще всего шутят про блондинок, ленивых мужей и простоватых провинциалов. Если вы в нужном месте не засмеялись, то готовьтесь, что рассказчик не пожалеет времени и «разжует» суть шутки.

6. Жесткая экономия

К своему бюджету немец относится очень внимательно. Все покупки совершаются согласно списку, а цены сверяются несколько раз, чтобы безошибочно определить самые выгодные предложения. В Германии принято экономить на отоплении, а раздачу чаевых воспринимают как расточительство. Немец может летом прийти в магазин и примерить куртку, а затем полгода ждать «черную пятницу», в надежде, что понравившаяся вещь будет в наличии, да еще и со скидкой.
Видео дня. Как кормят в тюрьмах разных стран
BigPicture.ru: последние новости
Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на роскошную жизнь и азартные игры? Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на роскошную жизнь и азартные игры? Что ели люди в Средние века каждый день Что ели люди в Средние века каждый день С полотен классических картин — в современную жизнь С полотен классических картин — в современную жизнь
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение