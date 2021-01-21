Хевсуры: главные тайны рыцарей Кавказа 

Высоко в горах на восточной окраине Грузии живет малочисленный народ — хевсуры. Они отличаются от своих соседей непривычным смешением обычаев, один из которых явно вызывает ассоциации с западноевропейским рыцарством.

Почти христиане

Загадочный народ обитает в горной области Хевсурети — на южных и северных склонах Большого Кавказского хребта, в верховьях Арагви и Аргуни. Хевсурети — самая высокогорная и труднодоступная часть Грузии, именно поэтому вплоть до XX века здесь сохранялся традиционный уклад жизни местного населения — хевсур.

Историки считают, что сам термин «хевсуры» впервые появляется, начиная с XV столетия. До этого, по мнению ученых, хевсуры объединялись с родственными им пшавами общим этнонимом «пховцы». Христианизация коснулась этого народа в IV веке, в период проповеднической деятельности Святой Нино — крестительницы Грузии.

«И призвала [Нино] горцев: чартальцев, пховцев и цилканцев, и проповедала веру Христа, и те не пожелали [принять ее]. И эристав пустил немного в ход оружие, и [они] со страху выдали на сокрушение свои идолы», — читаем мы в «Призвании Грузии».

Однако в последствие и пшавы, и хевсуры так и не превратились в подлинных христиан, продолжая сочетать в своих верованиях новые и старые обычаи. Традиция носить на одеждах яркие кресты (джвари) своими истоками восходит к практике ношения различных оберегов и с христианством связана опосредовано.

В последний раз привить хевсурам истинное христианство пробовало русское правительство во второй половине XIX века. Для них начали строить приходы, сверху назначали священников, однако хевсуры в церковь упорно не шли, предпочитая контактировать с богом в своих молельнях — хати. Иногда упрямство хевсуров приводило к настоящим столкновениям с царскими властями.

Исчезающее племя

В этнографическом очерке журнала «Искра» от 18 августа 1913 года сообщалось, что хевсуры это маленькое умирающее кавказское племя не более чем в 6,5 тысяч душ, которое проживает в труднодоступных районах Арагви. Несмотря на малочисленность, хевсуры представляют собой «сложную этнографическую смесь» и, по мнению авторов материала, скорее всего, произошли от беглецов различных национальностей, искавших в этих высоких местах убежища и спасения во время междоусобиц.

Всю это странную помесь можно обнаружить в религии хевсур, в которой причудливым образом соединились христианские, мусульманские, языческие и даже иудейские обычаи. «Они празднуют и магометанскую пятницу, и еврейскую субботу, и христианское воскресение. Для совершения обрядов у них существует целая иерархия жрецов, капища, жертвенные сосуды, кровавые жертвы. Занимаются хевсуры отчасти земледелием, но главным образом скотоводством и охотой. Охотники они замечательные», — отмечалось в «Искре».

Хевсуры плохо поддавались на попытки приучить их к благам цивилизации, даже в советское время можно было встретить особенности их традиционного уклада — костюм, оружие, обычаи, жилище, которые заметно отличались от других народов Грузии. К 1950-м годам хевсур насильно переселили на равнины, в результате чего многие деревни полностью опустели.

Современные хевсуры по языку близки грузинам, однако далеко не всегда последние понимают их наречие. Среди свойств характера хевсуров особенно выделяются гостеприимство, речистость, гордость и ничем не сдерживаемая вспыльчивость.

Загадочен не только этнический состав, но и внешний вид хевсур: выше среднего роста, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. Где искать их предков?

Потомки рыцарей

Одна из наиболее популярных версий происхождения хевсур связывает это кавказское племя с европейскими крестоносцами. И на то есть немало причин. Материальная культура хевсур действительного во многом напоминает западноевропейскую: даже в конце XIX века мужчины-хевсуры продолжали носить кольчугу, плащи и прямые мечи, их флаги украшали красные кресты, подобные тем, что развивались на знаменах рыцарей крестовых походов.

Впервые гипотезу, согласно которой хевсуры являются потомками крестоносцев, выдвинул русский писатель и этнограф Арнольд Зиссерман (1824 — 1897 годы). Несмотря на то, что крестоносцы подверглись грузинскому влиянию, они и дальше продолжали в своей культуре нести символы европейского рыцарства — меч и крест, отмечал Зиссерман. Археологи утверждают, что меч хевсур — франгули действительно выкован по европейским образцам.

Немецкий путешественник и исследователь Кавказа Карл фон Ган в 1897 году описывал странный для него обычай хевсур в Гуданах: «Одетые в доспехи рыцари показали нам свою ловкость в фехтовании; опустившись на колени, они, съежившись, прятались за своими маленькими щитами и направляли друг против друга свои острые мечи».

Русский эмигрант Лев Сердаковский в своих воспоминаниях так описывал парад в честь первой годовщины независимости Грузии в 1919 году: «В длинной процессии шли красивейшие девушки и юноши всех частей Грузии. Особо выделялись пшаты и хевсуры в рыцарских доспехах времен крестоносцев. Эти два маленьких племени были потомками западных рыцарей 4-го крестового похода, не дошедших до Святой Земли и вместо Иерусалима взявших в 1204 году Константинополь».

По мнению некоторых историков, во время конфликта Константинополя с Римом, атака византийской армии под командованием императора Алексея I Комнина отсекла какую-то часть крестоносцев от выхода в Мраморное море. Рыцари, вынужденно перебравшиеся на черноморское побережье Кавказа, осели там и в дальнейшем частично смешались с местным населением.

По другой версии, грузинский царь Георгий IV Лаша, спасаясь в начале XIII века из осажденного турками-сельджуками Иерусалима, захватил с собой все население города. Среди этой пестрой массы наряду с иудеями оказались и крестоносцы.

Однако существуют сведения, что крестоносцы были в Грузии уже за столетие до этих событий. 12 августа 1121 года грузины под предводительством царя Давида Строителя участвовали в битве при Дидгори против турок-сельджуков. В этой кровопролитной битве 56-тысячное грузинское войско одолело 400-тысячную армию противника. По свидетельству хронографов, в войске царя Давида было 200 крестоносцев.

Право сильного

Многие исследователи обращали внимание на воинственность хевсур, которая отличала их от соседних народов. Офицер российского генштаба Иоганн Бларамберг в 1835 году писал, что на дикий характер и тягу к разбою представителей этого народа, возможно, повлияла суровость местного климата и скудность почв. Даже на полевых работах хевсуры вооружены с ног до головы и склонны к силовому способу решения всех проблем, отмечает Бларамберг. Это приводит к постоянным кровавым столкновениям с десятками убитых и раненых. Не кровь ли воинственных крестоносцев играет в жилах хевсур?

Карл фон Ган во время своего этнографического путешествия на Кавказ в 1897 году дал нам подробное описание традиционной одежды и вооружения хевсур, которые во многом воскрешают образ средневековых европейских рыцарей.

Шлем (чичкари), пишет фон Ган, состоит из посеребренного верха наподобие тарелки, с которого кругом опускается сеть из железных колец для защиты лица, шеи и затылка. Кольчуга с короткими рукавами, к которым примыкают наручники, доходит до бедра. Также защищены передняя часть ноги и верхняя половина ступни, которые покрывает железная сеть.

Вооружены хевсуры маленьким круглым кожаным щитом с железными оковами, большим кинжалом и саблей. Впрочем, сабли, как и другое хорошее оружие, любят и остальные горцы, замечает исследователь.

Часто фон Гану попадались венгерские клинки с изображением гусара и с девизом: «Vivat Husar!», чуть реже он встречал клинки «из Золингена», а также оружие «известного мастера Горды». А вот копья и огнестрельное оружие хевсуры практически не носят, отмечал фон Ган.

Хевсуры, как настоящие рыцари практически никогда не расставались со своей кольчугой. Карл Фон Ган по этому поводу писал: «Когда он выходил из своей деревни, надевал на себя кольчугу, составлявшую его гордость и почетное одеяние. Эту кольчугу также надевали на покойников во время похорон для того, чтобы они с достоинством могли переходить в загробную жизнь».

Хевсуры имели такое доверие к своим доспехам и острому мечу, что не беспокоились о строительстве укреплений для защиты от нападения черкесов и лезгин. Отсутствие башен и укреплений, по мнению фон Гана, указывает на наступательный характер хевсур, которые в прежние времена сами не прочь были нападать на своих соседей и пользоваться правом сильного.