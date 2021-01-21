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Дюк Ришелье: что делал в Одессе потомок кардинала Франции 

Русская семерка 6 часов назад
Что делал в Одессе потомок кардинала Франции
Фото: Русская семерка
Потомок кардинала Ришелье появился в России благодаря французской революции, от которой тот и бежал. Он служил в русской армии, принимал участие в штурме турецкого Измаила, был градоначальником Одессы, а затем и вовсе сделался генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии.

Романтичный юноша

Большой долей своей славы французский кардинал Ришелье, несомненно, обязан Александру Дюма и его «Трем мушкетерам». Хотя на самом деле кардинал вряд ли порадовался бы тому, что написал о нем его соотечественник. В жизни Ришелье, скорее, был абсолютной противоположностью своего героя. Его потомка, Армана Эмманюэля дю Плесси Ришелье, злодеем тоже не назовешь.
Арман родился во Франции в 1766 году. Поначалу он служил при дворе короля Людовика XVI, но должность камергера была не по душе юноше. Романтичный и энергичный аристократ рвался в бой и мечтал о военных подвигах. В это самое время шла русско-турецкая война, и Ришелье подал Людовику прошение с мольбой отпустить его на поле брани. Однако король отказал молодому человеку.

Эммануил Осипович

В 1789 году грянула французская революция. Ришелье, в числе многих, покинул Родину и обосновался в Австрии. Русско-турецкая война была тогда в самом разгаре. Арман узнал об осаде Измаила и понял, что это его единственный шанс. Он снова отправляет прошение, но на этот раз князю Потемкину, и тот принимает молодого француза в ряды российской армии. Надо заметить, что сражался герцог храбро. Не зря же он удостоился звания генерал-лейтенанта и был награжден орденом святого Георгия VI степени и золотой шпагой.
После войны Ришелье пытался вернуться на Родину, но из этого ничего не вышло. Он лишился своего имущества, и делать во Франции ему было уже нечего. Поэтому Арман остался в России, служить в русской армии. Он выучил язык и даже обзавелся новым именем. Теперь его стали звать на русский манер Эммануилом Осиповичем.

Одесса

Между тем кипучая энергия Ришелье требовала выхода. Когда на престол взошел Александр I, с которым еще до его правления Арман успел подружиться, герцогу наконец улыбнулась удача. Александр предложил приятелю несколько новых должностей, и тот по обыкновению выбрал самую трудную миссию. По собственному желанию француз был назначен градоначальником Одессы.
Не лишним будет упомянуть, что в те годы Одесса была довольно бедным населенным пунктом. Цветущим городом она стала именно при Ришелье. Французскому герцогу удалось, пусть и частично и временно, но все же отменить пошлины на ввоз и вывоз товаров, благодаря чему Одесса стала одним из главных торговых портов. Арман пригласил из Петербурга лучших ремесленников, строителей, столяров и плотников. В городе появились новые улицы, учебные заведения, больницы, храмы и даже театр.

Возвращение на родину

В 1805 году Ришелье уже занимал должность генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. Несмотря на явные достижения на чужбине, не оставлял надежду вернуться во Францию, и в 1814 году ему это удалось. На Родине он стал вновь служить королю, теперь уже Людовику XVIII, в качестве министра. Причем, об этом его попросили как российский, так французский императоры.
Герцог не раз порывался посетить отроенную им Одессу, но его мечтам не суждено было сбыться. Он умер в Париже в возрасте 55 лет. А одесситы, которые называли Ришелье просто Дюком (герцогом), через 6 лет после кончины градоначальника установили ему памятник.
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Истории , Александр Дюма
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