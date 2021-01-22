Пандемия лишила музыкантов денег. Как они пытаются выжить 

Клубы один за другим приостанавливают работу, владельцы площадок сталкиваются с бесконечными проверками и миллионными штрафами за нарушение мер профилактики коронавируса, а власти Москвы и Санкт-Петербурга регулярно продлевают ограничения, связанные с проведением развлекательных мероприятий. Примерно такой информационный фон сопровождал российскую музыкальную индустрию всю вторую половину нелегкого 2020-го, но с приходом нового года ситуация почти не изменилась — отрасли по-прежнему предсказывают если не тотальную катастрофу, то по крайней мере продолжительный кризис. «Лента.ру» рассказывает, с какими вызовами столкнулась индустрия и почему для некоторых пандемия обернулась не только потерями, но и внезапными возможностями.

Шоу отменяется

Наступление эпохи интернета послужило для ряда артистов поводом переориентироваться с живых выступлений на другие методы получения денег и коммуникации с аудиторией, однако для большинства исполнителей концерты до сих пор остаются основным источником заработка. Да и в общем-то не только для них — массовая отмена мероприятий затронула всех причастных, начиная от концертных агентств, заканчивая охранниками и уборщиками клубов. И если в начале эпидемии участники отрасли еще могли надеяться, что после отмены карантина им удастся наверстать упущенное, то ограничение по посещаемости площадок в 50 процентов, а затем и вовсе в 25 процентов напрочь эту надежду убило. Радует одно: проблема получила широкую огласку, причем настолько широкую, что зачастую дискуссия вокруг запрета развлекательных ивентов доходила до абсурда. Например, когда на финансовые трудности начал жаловаться продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин , вскоре после своих заявлений отправившийся на Мальдивы. Как заметил организатор «Дикой мяты» Андрей Клюкин, ставший гостем подкаста «Творческие планы», из-за внезапно подключившихся к обсуждению звезд шоу-бизнеса вроде Иосифа Пригожина и Валерия Меладзе проблема превратилась в мем, в то время как цифры уже не вызывают улыбки: помимо самих исполнителей в отрасли задействовано более 800 тысяч человек, которых коронавирус оставил без средств, а государство — без финансовой поддержки.

Созданная в октябре 2020-го года Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (Ассоциация КТиБО), призванная защищать интересы членов музыкального рынка, за последние несколько месяцев неоднократно обращалась к властям, указывая на тяжелое положение в отрасли. Так, в ноябре представители объединения опубликовали обращение, в котором говорилось, что из-за простоя связанные с концертным бизнесом организации вынуждены сокращать персонал, а ограничение по вместимости площадок не дает им выйти даже в ноль, ведь для этого необходимо продать не менее 80 процентов билетов. Позднее в Ассоциации КТиБО также заявили , что Роспотребнадзор проводит кампанию по дискредитации музыкальных мероприятий, устраивая массовые проверки площадок и выдвигая организаторам выступлений невыполнимые условия.

Крупнейший российский промоутер и глава компании T. C. I. Эдуард Ратников (его концертное агентство входит в число членов Ассоциации КТиБО) считает, что ограничение по числу посетителей на концертах не является эффективной мерой. По его мнению, было бы логично на какое-то время «закрыть все и ввести здравые меры», а также выплатить компенсации участникам рынка. «Нас по сути лишают возможности заработка каких-либо денег. Ежемесячно мы теряем адское количество средств на личных платежах вроде оплаты квартиры, на бизнесе (имеется в виду офис), зарплатах и так далее. Это очень тяжело. Нам не то что поддерживать это невозможно, нам уже выживать невозможно», — сказал Ратников. При этом он отметил, что в текущей ситуации его агентство T. C. I. смогло оптимизировать расходную часть, сохранить всю команду и продемонстрировать финансовую устойчивость. Большинство запланированных концертов удалось перенести, а не отменить полностью.

«Отменены только Iron Maiden и Найл Хоран. Все в рабочем режиме, в рамках договорных отношений с артистами и в рамках законодательства РФ со зрителями. Паники нет. Негатива нет. Все с пониманием относятся к ситуации», — отметил генеральный директор T. C. I.

В условиях пандемии именно умение адаптироваться и находить новые форматы стало ключевым требованием ко всем, чья работа так или иначе связана с музыкой. Артисты разного калибра начали серьезнее относиться к онлайн-ивентам, а некоторые, особо ностальгирующие по живым выступлениям, нашли выход в автоконцертах — летом в Москве прошла серия подобных мероприятий Live & Drive, организованная совместными усилиями T. C. I. и группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр». Платформа STAY, созданная в рамках Doing Great Agency, пошла дальше, соединив онлайн-концерты с выступлениями на автопаркинге: посетители, купившие первую сотню авто-мест могли послушать исполнителя вживую, в то время как остальные желающие имели возможность подключиться к просмотру мероприятия через интернет.

«С одной стороны, мы открыли онлайн-платформу STAY и наш лейбл Doing Great Music, с другой — мы довольно сильно осели по бизнес-показателям весной, нехило стрессанули и вот только сейчас тихонечко встаем на ноги, перепридумав модели работы, форматы, клиентов и целую кучу всего», — рассказала соосновательница Doing Great Agency Татьяна Пантелеева.

Кажется, такого больше не повторится никогда, и прошлый год нас научил быстро собираться, придумывать себя заново, бояться, но делать

Еще сложнее пришлось организаторам фестивалей — мероприятий, по своей структуре куда более сложных, чем обычные концерты, а также требующих вовлеченности гораздо большего числа участников. Для людей, занимающихся подобным типом ивентов, весеннее закрытие границ означало «посыпавшийся» лайн-ап, из которого придется вычеркнуть всех иностранных артистов. Следом пришли и запреты на проведение массовых мероприятий. Кто-то сразу решил перенести проекты на следующий год, кто-то переосмыслил состав исполнителей и все же сумел провести события в офлайне (например, Signal и Present Perfect), а кто-то попробовал воспользоваться возможностями интернета. В 2020-м урезанные онлайн-ивенты среди прочих провели такие фестивали, как «Боль», Fields, «Рок над Волгой», ANTYfest и «Музыки мира». Сравнивать такие концерты с традиционным форматом довольно сложно, если вообще не бессмысленно, так как зачастую львиная доля впечатлений от подобных мероприятий связана не столько с возможностью услышать любимого музыканта, сколько с самим посещением фестиваля и всеми вытекающими: возможностью увидеть артиста, потанцевать в толпе и пропеть любимые хиты, да и просто выбраться отдохнуть вне четырех стен. Очевидно, что весь этот опыт пока никак не способен перетечь в онлайн.

Круглосуточные тусовщики

В уязвимом положении оказались и клубы, хотя именно они продемонстрировали наибольшую гибкость и живучесть в условиях пандемии. О проблемах ночных заведений говорили куда меньше, чем о концертах и фестивалях, — то ли из-за стереотипов о том, что вечеринки — досуг сомнительный, то ли из-за убеждения, что для музыкальной индустрии они менее ценны и значимы. Сначала клубы простаивали закрытыми без посетителей, а затем заработали с учетом системы чек-инов — вход по QR-коду якобы гарантировал, что посетителя уведомят, если он находился в одном помещении с человеком, у которого обнаружили COVID-19, хотя по факту оповещения будто бы работали через раз и, судя по обсуждениям в тематических группах и чатах, приходили далеко не всем.

Ограничения в работе ночных клубов ожидаемо привели к расцвету подпольных вечеринок, и в СМИ на протяжении года то и дело мелькали новости о секретных тусовках: уже 23 мая полиция накрыла мероприятие в баре на Пречистенской набережной, где якобы присутствовал дизайнер Артемий Лебедев , в июне в здании на Варшавском шоссе было задержано 50 человек, участвовавших в нелегальной дискотеке, а под конец 2020-го московский клуб Mendeleev попался на том, что обслуживал посетителей после 23:00, используя для этого тайные комнаты. И хотя одни тусовщики подшучивали над другими, указывая на их безответственность и нежелание соблюдать меры безопасности, нельзя сказать, что подпольные вечеринки пользовались популярностью только в России. В начале лета издание The Guardian сообщало о буме подпольных рейвов в Великобритании, а в Испании не так давно провели 40-часовую новогоднюю вечеринку, которая, разумеется, также имела нелегальный статус.

В настоящее время питерские и московские клубы и бары неплохо справляются без запретных мероприятий, устраивая вполне легальные вечеринки, которые начинаются днем и заканчиваются в 23:00. Посетители шутят, что такой график стоило ввести раньше: теперь можно потусоваться и поехать спать, не нарушая привычный режим. Впрочем, если гостям удается скрасить досуг при помощи подобных мероприятий, то для промо-групп вопрос о том, как зарабатывать в условиях семичасовых вечеринок, остается открытым, из-за чего многие из них переключаются на создание собственных лейблов и работу в студии.

@mendeleevbar

Диджей, участник промо-группы Dissonance Матвей Иващенко рассказал, что в «коронавирусном» 2020-м его команда тоже решила запустить лейбл и обратить внимание на онлайн-ивенты: «Причиной стал не вирус, но мы развивались и искали музыкантов параллельно с тем, как все закрывалось, и мир уходил в онлайн. Мы выпустили три релиза, провели в честь них по шоукейсу, часть из которых прошла в виде трансляций. У всех членов команды есть параллельные занятости и проекты, и вот здесь мы действительно пострадали. Некоторые из нас несколько месяцев сидели без работы, особенно это коснулось тех, кто был занят только в сфере ивентов». По его словам, сейчас промо-группа привыкла к новым условиям и сосредоточилась на работе лейбла и новых релизах, в то время как офлайн-мероприятия, похоже, стали еще более нестабильной и неприбыльной сферой, чем раньше.

Слава богу, сегодня пятница

Если реакция властей на происходящее в музыкальной индустрии чему-то и научила всех участников рынка, то только тому, что значимой помощи ждать не стоит (по крайней мере, пока). При этом малоизвестные музыканты оказались в особом положении: в общем-то и так привыкшие к режиму выживания, с приходом пандемии они лишились большой доли тех немногих источников заработка, которые были им доступны. Различные донаты и стримы в поддержку независимых артистов стали полезным напоминанием о ценности сплоченного коммьюнити, однако на фоне разовых акций особой стабильностью отличилась компания Bandcamp. Ее платформа, совмещающая в себе функции онлайн-магазина и ресурса для продвижения инди-исполнителей, объявила акцию Bandcamp Friday. Каждую первую пятницу месяца портал решил не взымать с артистов комиссию, тем самым позволив им в полном объеме получать деньги за проданные альбомы и мерч. Таким образом, за 2020-й год благодаря инициативе артисты и лейблы заработали в общей сложности 40 миллионов долларов, а в самой акции приняли участие более 800 тысяч слушателей. Несмотря на внедрение вакцин, в этом году Bandcamp продолжит проводить пятницы без комиссии, аргументируя это тем, что на восстановление индустрии потребуется еще не один месяц.

Инициатива Bandcamp Friday не только подтолкнула аудиторию финансово поддержать интересующих их музыкантов, но и сподвигла российских артистов делиться новыми релизами. Например, московский продюсер Федор Переверзев , выступающий под псевдонимом Moa Pillar, за 2020-й год успел залить на свою страницу в Bandcamp EP Distorted совместный альбом c Zurkas Tepla под названием Drumming и релиз с певицей Ушко Volvo. Он заявил, что положение независимых музыкантов в условиях пандемии не вызывает желания начинать какую-то дискуссию, так как от этой темы уже накопилась большая усталость. «Прогноз для условной андеграундной музыки такой: "Денег нет, но вы держитесь"», — сказал Moa Pillar.

Саксофонист и участник российского фри-джаз-ансамбля «Бром» Антон Пономарев считает, что в сложившейся ситуации можно найти свои плюсы: «Ну, ситуация, понятно, так себе. Мало или почти нет концертов… Но зато классно, что можно сидеть дома, ни на что не отвлекаться и заниматься какими-то делами, которые раньше откладывал или не доходили руки, поднять какие-то старые записи и над ними поработать. Да и просто побольше позаниматься "прокачкой" каких-то своих умений — тоже полезно». Музыкант рассказал, что достаточно плодотворно провел 2020-й — издал с коллективом несколько релизов, записал много новых композиций и поехал в Швейцарию для участия в музыкальной резиденции. На будущее у музыканта умеренно оптимистичные прогнозы:

Все к лучшему, и все пройдет. Возможно, пройдет

Прошедший год дал артистам возможность не только сфокусироваться на свежем материале, но и попробовать новые амплуа. Электронный музыкант Андрей Ли, известный по проектам Obgon и Interchain, еще в 2019-м примерил на себя костюм Директора Всего, однако по-настоящему востребованным он оказался в 2020-м — когда все ушли на удаленку, но работы меньше не стало. На фоне этого мотивационные треки Директора Всего, посвященные тяготам жизни корпоративных бойцов, оказались особенно актуальны. Перевоплотившийся в менеджера Андрей Ли был максимально продуктивен, как и полагается активному руководителю: снял шоу «Директор Всего против всех проблем», выпустил клип «Самый занятой гражданин» с моделью Машей Миногаровой и записал второй релиз. «2020 год был максимально продуктивным для меня и моей фирмы. Нам удалось перевыполнить план по KPI! Потому что однажды мой бизнес-коуч сказал фразу, которую я запомнил навсегда. Эта фраза помогает мне в абсолютно разных жизненных ситуациях, и звучит она так: "Несмотря ни на что, продолжай работать!" Я уверен, что 2021-й станет еще продуктивнее для меня и моих коллег, потому я планирую продолжать выполнять свою работу качественно», — отметил Андрей Ли.