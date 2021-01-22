Россияне назвали наиболее часто встречающуюся в вакансиях ложь 

Большинство россиян (80 процентов) сталкивались с ложью в вакансиях работодателей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РБК.

Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55 процентов респондентов. Кроме того, 37 процентов опрошенных указали на то, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36 процентов были обмануты условиями труда.

Реже встречался обман насчет графика работы, карьерных перспектив и оформления по трудовому кодексу (19, 17 и 13 процентов соответственно). Некоторые респонденты также рассказали, что были обмануты информацией о «дружеском коллективе», социальных пакетах, местом работы и командировками.

Опрос проводился в январе 2021 года, в нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее россияне назвали желаемый уровень зарплаты. По его результатам, в среднем граждане хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц. Но между стремлениями мужчин и женщин есть существенные отличия: в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 193 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч.