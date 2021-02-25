Ещё
Далее:
Читайте также:

Почему читающие преступники в Бразилии выходят на свободу раньше 

Мира Маркина 18 минут назад
Почему читающие преступники в Бразилии выходят на свободу раньше
Фото: depositphotos.com
По всему миру заключенные могут выйти на свободу раньше положенного срока только в двух случаях — по УДО или благодаря амнистии. Однако у бразильских преступников есть еще один вариант: читать как можно больше книг. Как любовь к литературе может сократить срок? Разбирался "Рамблер".
В 2005 году, согласно статистике, в тюрьмах Бразилии находилось около 513 тысяч человек. 30% из них имели лишь среднее школьное образование. Дабы повысить уровень образованности среди населения, заключенным, обучавшимся в тюрьме какой-либо специальности или читавшим книги, сокращали тюремный срок. Но лишь в 2012 году газета Diário Oficial da União объяснила, как соотносится количество прочитанных книг и размер сокращения срока наказания.
В четырех федеральных тюрьмах Бразилии в том же году начала действовать программа "Освобождение посредством чтения". Чтобы принять участие в программе заключенный должен: выбрать понравившуюся книгу, прочесть ее менее, чем за 30 дней, а затем написать эссе по произведению, которое позже оценит комиссия.
Списывание или плагиат караются моментальным исключением из программы. За каждую прочитанную книгу срок пребывания в тюрьме сокращается на 4 дня, однако в год учитывается не более 12 книг.
Видео дня. Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
11:37
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Вещи
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение