Почему читающие преступники в Бразилии выходят на свободу раньше 

По всему миру заключенные могут выйти на свободу раньше положенного срока только в двух случаях — по УДО или благодаря амнистии. Однако у бразильских преступников есть еще один вариант: читать как можно больше книг. Как любовь к литературе может сократить срок? Разбирался "Рамблер".

В 2005 году, согласно статистике, в тюрьмах Бразилии находилось около 513 тысяч человек. 30% из них имели лишь среднее школьное образование. Дабы повысить уровень образованности среди населения, заключенным, обучавшимся в тюрьме какой-либо специальности или читавшим книги, сокращали тюремный срок. Но лишь в 2012 году газета Diário Oficial da União объяснила, как соотносится количество прочитанных книг и размер сокращения срока наказания.

В четырех федеральных тюрьмах Бразилии в том же году начала действовать программа "Освобождение посредством чтения". Чтобы принять участие в программе заключенный должен: выбрать понравившуюся книгу, прочесть ее менее, чем за 30 дней, а затем написать эссе по произведению, которое позже оценит комиссия.

Списывание или плагиат караются моментальным исключением из программы. За каждую прочитанную книгу срок пребывания в тюрьме сокращается на 4 дня, однако в год учитывается не более 12 книг.