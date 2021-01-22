Операция против уголовников в Одессе: что рассказывал Жуков

У историков существуют различные точки зрения на то, проводилась ли вообще в послевоенной Одессе операция «Маскарад», показанная в известном сериале «Ликвидация». Его режиссер Сергей Урсуляк признается, что практически все события фильма вымышлены. За исключением разве что факта прибытия в город легендарного маршала Жукова

Документов на этот счет нет

Режиссер-документалист Максим Файтельберг в своем фильме «Маршал Жуков против бандитов Одессы» приводит воспоминания ветеранов одесской милиции. Файтельберг подтверждает, что горком партии на самом деле просил начальника Одесского военного округа помочь в ликвидации уличной преступности — в 1946 году, к тому моменту, когда Георгий Жуков был назначен командующим Одесским военным округом, в городе еженощно совершалось несколько десятков грабежей и разбоев, сотрудников угрозыска не хватало.

Более того, лидерами ряда банд, действующих в городе и области, были действующие офицеры-военнослужащие. Однако, как утверждают создатели фильма, из архивных документов, с которыми они работали, вовсе не следует, что криминогенная ситуация в Одессе была серьезнее, чем в других городах СССР с аналогичным количеством населения.

Ветеран одесской милиции Исай Бондарев рассказывал, что комендантская рота, где он в 1946 году служил, на самом деле помогала одесской милиции — военнослужащие участвовали в совместных рейдах, в результате которых изымалось большое количество трофейного оружия, задерживались преступники. Но ни о каких массовых «отстрелах» бандитов в послевоенной Одессе Бондарев не слышал и считал, что все это — плод писательского воображения.

Вспоминал ли об этом сам Жуков

В мемуарах Георгия Жукова «Воспоминания и размышления», неоднократно переиздаваемые и выдержавшие несколько редакций, об операции «Маскарад», в ходе которой офицеры-контрразведчики якобы переодевались в гражданскую одежду, выходили на ночные одесские улицы и отстреливали бандитов, ничего не сказано.

По воспоминаниям генерал-майора милиции Николая Зазулина, Георгий Жуков в последние годы жизни в частных беседах любил говорить, что в течение одной ночи очистил Одессу от лидеров преступных групп, самых отъявленных разбойников и грабителей. Однако он никогда не упоминал о том, что бандитов расстреливали на месте. Тем не менее, министром МВД СССР Николаем Щелоковым Жукову присвоено звание заслуженного работника Министерства внутренних дел Советского Союза — историки склонны полагать, что именно за вклад в борьбу с одесской преступностью.

Прототип Гоцмана «Маскарад» тоже не упоминает

Одним из наиболее реальных прототипов главного героя из «Ликвидации» Давида Гоцмана считается заместитель начальника одесского угрозыска Давид Курлянд, он служил в городском угро в 1946 — 1948 годах, когда Георгий Жуков возглавлял Одесский военный округ.

Курлянд оставил воспоминания, они хранятся в местном музее милиции. Его директор Василий Давиденко говорит, что в мемуарах ветерана хотя и подтверждаются факты обострения криминогенной обстановки в послевоенной Одессе, но ни одного совпадения с сюжетом «Ликвидации» нет — воспоминаниями Курлянда создатели фильма не интересовались.