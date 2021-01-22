«Винтаж» и Red Max выпускают сингл «С замиранием сердца»

21 января, совместно с композитором, миксинг-инженером Red Max, группа «Винтаж» презентовала новую композицию «С замиранием сердца».

Песня, по словам Red Max, должна вызывать самые яркие эмоции и затрагивать все струны души поклонников. Нельзя сказать, о чем именно эта песня, каждый прочувствует и услышит своё. Этим и прекрасна музыка, главное чтоб она вызывала трепет в сердцах слушателей!

Ранее Red Max уже сотрудничал, как миксинг— инженер, с многими мировыми звездами шоу-бизнеса. Работал с Universal Music и Warner Music.

Решением сотрудничать с группой «Винтаж», по словам Red Max, является судьбоносной историей.

«Я уверен, что никто лучше бы не исполнил и не передал тех эмоций, которые заложены в песни. Голос и подача Ани, это то, что как раз нужно. Песня определенно подходит группе «Винтаж», — признался композитор.

Важно отметить, что песня «С замиранием сердца» не единственное сотрудничество группы «Винтаж» и композитора Red Max. Композиция входит в новый EP-альбом, состоящий из 5 песен. Винтаж и Red Max обещают выпустить пластинку в ближайшее время.

А пока, вы можете насладиться, первыми плодами труда звездного трио, прослушав песню «С замиранием сердца». Исполнительница Анна Плетнёва . Автор музыки: Алексей Романоф и Red Max. Автор слов: Алексей Романоф.

С 21 января песня доступна на всех цифровых площадках.