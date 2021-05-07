Что на самом деле означал "палец вверх" у древних римлян

Вокруг древних римлян ходит множество мифов и легенд, многие из которых не имеют ничего общего с реальностью. Увы, об этом не рассказывают в школах, а потому нередко, рассуждая о Древнем Риме, мы очень сильно заблуждаемся.
Фото: Кадр из фильма "Гладиатор"Кадр из фильма "Гладиатор"
К примеру, немногие знают о том, что на самом деле означал жест "палец вверх" у народа. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
В современном европейском обществе считается, что поднятый вверх палец означает одобрение, согласие и в целом является позитивных жестом. Однако в Древнем Риме все было иначе.
Во время гладиаторских боев pollice verso (с латинского - "поворот большого пальца") означал, что бойцу не удастся остаться в живых. Впрочем, большой палец, опущенный вниз, трактовался точно так же. Чтобы даровать жизнь гладиатору, необходимо было показать кулак.
Как правило, решение о том, кто останется в живых, а кого ждет смерть, принимали арбитры на основе реакции толпы зрителей. По мнению некоторых исследователей, большой палец вверх также означал меч, который нужно вонзить побежденному гладиатору в сердце.