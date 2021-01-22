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Ампуломет: как стреляло самое необычное оружие Красной Армии 

Русская семерка и ещё 1 5 часов назад
Как стреляло самое необычное оружие Красной Армии
Фото: Русская семерка
Какое только оружие не выпускалось во время Великой Отечественной войны. Многие наименования экспериментальных или неудачно себя зарекомендовавших в боях разработок давно забыты специалистами. Среди подобных видов вооружения отдельно стоит ампуломет. Редкий историк сегодня точно скажет, что это за оружие, где и как оно применялось. В то же время ампулометы эффективно использовали на протяжении всей Великой Отечественной войны, в том числе при обороне Ленинграда и в Сталинградской битве.

Оружие прорыва

Жизнь этого уникального изделия оказалась по историческим меркам недолгой. Данный вид вооружения был разработан в 1940 году на московском заводе №145 имени С. М. Кирова. В серийное производство ампуломет поступил в 1941 году под названием «125-мм ампуломет образца 1941 года».
Однако его заводское производство продолжалось лишь до середины 1942 года. В то же время, несмотря на крайне противоречивую оценку данного оружия командирами Красной Армии, применялись ампулометы с разной долей эффективности с 1941 года по 1945 год. Самое интересное, что стрелять из них можно было сразу несколькими видами боеприпасов. Официально к ампуломету прилагались стеклянные сферические ампулы, наполненные специальной зажигательной смесью «КС».
По утверждениям фронтовиков, потушить пламя разорвавшейся ампулы было практически невозможно, единственным эффективным средством для этого был медный купорос. Правда, ампулы с зажигательной смесью разбивались, не всегда достигнув цели, что составляло существенную проблему при использовании данного оружия во время боевых действий.
Тем не менее из ампулометов, которые били на 250-500 метров, можно было с равной эффективностью стрелять минами, дымовыми шашками или даже связками агитационных листовок с предложением сложить оружие. Весил ампуломет около 30 килограммов.

Применение в бою

В расчет взвода, оснащенного ампулометом, входил наводчик, заряжающий, подносчик снарядов, а также ездовой с лошадью для перемещения орудия по полю боя. В начале Великой Отечественной войны в Красной Армии были сформированы специальные ампулометные команды и роты для наступательных действий.
Осенью 1941 года боевые испытания этого необычного вида вооружения инспектировал лично Георгий Жуков. Он высоко оценил боевое применение ампулометов, которое оказалось крайне разнообразным.
В частности, в 1944 году вышло специальное постановление, предписывающие использовать ампулометы во время штурма дотов и дзотов для ослепления расчетов укрепленной огневой точки. Не менее эффективно ампулометы использовали в качестве противотанкового оружия, а также для сдерживания атак пехоты противника. Поскольку при необходимости ампуломет можно было зарядить даже бутылкой с коктейлем Молотова, в войсках этот вид вооружения очень любили.
В блокадном Ленинграде кустарные виды ампулометов производили даже из обычных обрезков труб. Известно о применении ампулометов в ходе атаки на населенный пункт Таширово в ноябре 1941 года.

В том же году ампулометы успешно уничтожали расчеты немецких дотов при обороне Севастополя.

В 1942 году этот вид вооружения хорошо показал себя в боях на Селигере. Во время обороны Ейска взводы ампулометчиков также достаточно эффективно уничтожали военную технику гитлеровцев.
Несмотря на самый широкий спектр применения ампулометов, чаще всего с их помощью «выкуривали» из строений и фортификационных сооружений стрелков огневых точек. Здание поджигали посредством ампул, а когда немцы выбегали на улицу, их расстреливали из огнестрельного оружия.
Но самым необычным видом применения ампулометов были выстрелы в сторону позиций врага пачками листовок с призывами сдаться. Это практиковалось уже в 1945 году. В то же время западные корреспонденты считали, что ампулометы изготавливались в том числе для выстрелов стеклянными ампулами с химическим оружием. Но данная версия подтверждения не получила.
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Истории , Георгий Жуков
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