«Было страшно видеть ее взгляд» 

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых резонансных нераскрытых преступлениях, совершенных в СССР и России. Несмотря на участие в расследованиях самых опытных криминалистов и следователей, эти дела так и остались «глухарями». В предыдущей статье речь шла о том, как в 1974-м в Крыму неизвестные преступники совершили крупнейшее ограбление инкассаторов. Сегодня наш рассказ — о расследовании убийства девятилетней Лены Закотновой: это уголовное дело называют одним из самых запутанных в практике советского уголовного розыска. В расправе над школьницей подозревали главного советского маньяка Андрея Чикатило , обвинили и расстреляли невиновного, но настоящего убийцу сыщики установить так и не смогли.

Исчезнувшая

22 декабря 1978 года девятилетняя жительница города Шахты Лена Закотнова как обычно отправилась на занятия — девочка училась во втором классе школы №11.

Вернуться домой на Парковую улицу она должна была ближе к вечеру: после уроков школьница занималась танцами, а потом любила покататься на ледяных горках с одноклассниками. Однако в этот день Лена домой не вернулась.

Родители Закотновой обратились в милицию — поиски пропавшего ребенка начали незамедлительно. Опросив подруг Лены, сыщики выяснили, что незадолго до исчезновения девочка познакомилась с каким-то «дедушкой», который угощал школьницу дефицитной по тем временам жвачкой.

Одна из приятельниц также припомнила, что Закотнова звала ее с собой на встречу с щедрым «другом», но та отказалась. После таких показаний под подозрение попал родной дедушка Лены: впрочем, следователям быстро удалось установить его непричастность.

Незадолго до исчезновения Лену видела ее одноклассница, к которой Закотнова заскочила по пути домой. Другой одноклассник, выбежавший вечером в аптеку, видел девочку со спины — она направлялась на трамвайную остановку.

Nonexyst / Wikimedia

Еще одна свидетельница рассказала, что около 18:00 в тот день видела Лену на остановке «Грушевский мост». Одетая в красное пальто девочка разговаривала с пожилым мужчиной в шляпе и очках: он держал в руках сумку, из которой выглядывали бутылки вина. По словам женщины, Закотнова некоторое время беседовала с незнакомцем, а потом отправилась вслед за ним к Межевому переулку.

Жертва с завязанными глазами

Оперативники стали прочесывать окрестности и осматривать дома в Межевом переулке и вскоре обнаружили рядом с одним из них следы крови. Надежды найти Лену живой таяли с каждым часом — к побегам из дома девочка склонна не была, отличалась послушанием и раньше всегда приходила вовремя.

Худшие опасения подтвердились 24 декабря: один из местных жителей обнаружил тело Закотновой в воде около моста через речку Грушевку. Неподалеку, чуть ниже по течению, лежал школьный ранец погибшей.

На теле девочки обнаружили следы от трех ножевых ударов в живот. В области глаз погибшей (убийца завязал их шарфом) сыщики увидели надрезы. Но, как установили судмедэксперты, Закотнова погибла не от ран — ее задушили, и случилось это не раньше 19:00 22 декабря. Перед этим убийца надругался над своей жертвой.

В поисках преступника милиционеры первым делом стали проверять жителей домов в Межевом переулке — и сразу обратили внимание на 25-летнего Александра Кравченко . Его дом был ближайшим к речке, а сам Кравченко уже отбывал срок за схожее преступление, совершенное в Херсоне.

Тогда 17-летний Александр, напившись, заманил к себе в дом 10-летнюю Галю Циплюк. Невзирая на мольбы девочки пощадить ее, Кравченко изнасиловал школьницу, а потом убил и выколол глаза.

Тело жертвы убийца закопал в огороде, но от наказания не ушел — сыщики быстро вышли на его след

От расстрела Кравченко спасло несовершеннолетие: его приговорили к максимальному в этом случае сроку — десяти годам лишения свободы. Из них он отсидел шесть лет, а затем был освобожден условно-досрочно. За два года на воле Кравченко, казалось, завязал с криминалом: он освоил профессию штукатура, женился на жительнице Шахт и стал воспитывать ее ребенка от первого брака.

Страх и ненависть в Шахтах

После того как Александра Кравченко задержали по подозрению в убийстве Лены Закотновой, его жена Галина рассказала следователям, что вечером 22 декабря тот явился домой в 18:00 и был абсолютно трезвым. Алиби подтвердила и подруга Галины, которая гостила у семьи.

Также выяснилось, что незадолго до прихода домой Кравченко успел заскочить к своему приятелю — вернул деньги, которые занимал на магнитофон. Положительную характеристику задержанному дали соседи: по их словам, Александр был примерным семьянином, много работал, а если и выпивал, то очень редко и без скандалов. Кравченко отпустили.

Тем временем сыщикам стало известно, что в убийстве школьницы неожиданно признался пожилой работник Шахтинского трамвайного парка Анатолий Григорьев

31 декабря, отмечая с коллегами наступление Нового года, Григорьев сильно перебрал со спиртным и во всеуслышание заявил, что изнасиловал и задушил Лену Закотнову.

Протрезвев и вспомнив все, что наговорил, Анатолий пришел в ужас. Полагая, что после таких откровений его арестуют со дня на день, Григорьев отправился к дочери в Новочеркасск. После восьми суток беспробудного пьянства он свел счеты с жизнью — в предсмертной записке мужчина клялся, что оговорил себя.

Serial-killers.ru

Между тем собутыльники шахтинца и не думали обращать внимание на пьяные откровения Анатолия и обращаться в милицию — о словах Григорьева они вспомнили лишь после его самоубийства.

Кравченко же на воле пробыл недолго: 23 января 1979 года в милицию обратилась его соседка, которая заявила, что с ее чердака исчезло белье. Причем несколько вещей вор потерял по дороге — улики вели прямо к дому Кравченко: так он снова оказался в отделении милиции, на этот раз по подозрению в краже.

Но воровство белья милиционеров совершенно не интересовало: Кравченко вновь стали активно допрашивать по делу об убийстве школьницы.

По одной из версий, милиционерам поступила команда «дожать» главного подозреваемого, и они инсценировали кражу, чтобы задержать Кравченко

Вскоре в материалах дела появились данные, что на свитере подозреваемого нашли пятно крови Лены Закотновой и частицы ее одежды. Галина Кравченко утверждала, что в день убийства школьницы ее муж не носил этот свитер, а кровь на нем принадлежит ей самой — якобы пятно осталось после драки супругов на бытовой почве. Но сыщики женщине не поверили.

«Зажав рот, стал срывать одежду»

Одной из главных улик против Кравченко стали следы спермы, найденные на теле жертвы, — они совпадали с группой крови мужчины. Кроме того, на вещах погибшей и ее предполагаемого убийцы обнаружили следы череды, дурнушки и пырея, которые росли неподалеку от того места, где было найдено тело Лены Закотновой.

Появился у следствия и свидетель, который утверждал, что во время распития спиртного Кравченко якобы рассказал ему, как насиловал и убивал школьницу. Супруга Александра Галина тоже заговорила иначе: теперь женщина утверждала, что ее муж 22 декабря пришел домой в 19:30 и был явно навеселе.

Однако, по некоторым данным, она пошла на такой шаг не по своей воле: Галине, которая была беременна, пригрозили, что если она не изменит показания, то будет признана соучастницей кражи и окажется в тюрьме. Подруга Галины тоже отказалась от своих слов после трех суток ареста и угроз сроком за лжесвидетельство.

А в феврале 1979 года сыщикам удалось добиться признаний и от самого Кравченко: он узнал Лену Закотнову по фотографии и безошибочно указал на одежду, которая была на школьнице в день убийства.

Впрочем, на процессе, который проходил в Ростовском областном суде, Александр вновь заявил о своей невиновности — он рассказал, что по приказу следователей к нему в камеру подсадили бывалого уголовника. Тот постоянно избивал Кравченко и требовал сознаться в убийстве девочки.

Я писал явки с повинной только из-за того, что от некоторых работников уголовного розыска и тюрьмы слышал угрозы в свой адрес. Некоторые детали этого преступления я узнал из актов экспертиз, и в моих заявлениях есть некоторые подробности, которые я узнал от своих следователей

Но суд счел слова Александра обычной уловкой и 16 августа 1979 года приговорил его к высшей мере — расстрелу. Однако адвокат Кравченко сдаваться не хотел и в ноябре направил ходатайство в Верховный суд РСФСР. В итоге дело об убийстве Лены Закотновой трижды отправлялось на доследование.

Тогда за дело взялась бабушка убитой школьницы, которая была уверена в виновности Кравченко и хотела, чтобы его расстреляли

Женщина стала писать жалобы во все возможные инстанции и в итоге добилась своего: в 1982 году Ростовский облсуд снова приговорил Александра к смертной казни. На этот раз ходатайство в Верховный суд не помогло: приговор Кравченко оставили в силе и привели в исполнение в 1983 году.

«Убийство девочки у меня было первым»

Казалось, истинный убийца понес заслуженное наказание, но спустя семь лет после казни Кравченко в руках следователей оказался один из самых кровавых маньяков в истории СССР Андрей Чикатило. К этому моменту он успел расправиться с 53 жертвами и заявил, что убийство Лены Закотновой было его первым преступлением.

Причин не верить словам Чикатило у следствия не было — еще в 1978 году маньяк был одним из подозреваемых по уголовному делу. Свидетельница, которая видела Закотнову на остановке, помогла сыщикам составить фоторобот предполагаемого убийцы (годы спустя, уже после задержания Чикатило, она опознает его).

Один из оперативников отправился с портретом в городское производственно-техническое училище, где в то время работал Чикатило, — и директор учреждения без труда опознал своего сотрудника. Вскоре выяснилось, что в марте 1978 года на тайно скопленные деньги Чикатило приобрел маленький домик-мазанку, расположенный как раз в Межевом переулке.

Жительница одного из соседних домов припомнила, что в конце декабря в этой мазанке постоянно горел свет. Но сам Чикатило отрицал, что в то время обитал в Межевом переулке. Подтвердила его слова и жена Феодосия — она заявила, что в день убийства Лены Закотновой ее супруг был дома.

А тут как раз задержали Кравченко — и о Чикатило сыщики быстро забыли

По словам самого маньяка, сначала он не признавался в убийстве школьницы из-за страха за членов своей семьи, которые тогда жили в Шахтах. А 12 лет спустя его близкие уже переехали в другое место, и он решил рассказать о расправе.

На допросах Чикатило в подробностях описал все детали преступления: как заманил Закотнову в дом, несколько раз ударил ножом в живот, надругался над школьницей, а потом задушил ее.

Убийство этой девочки у меня было первым преступлением… Во время совершения преступления я шарфом завязал Закотновой глаза, так как мне страшно было видеть ее взгляд

Пользуясь тем, что в Межевом переулке не было освещения, маньяк вынес тело жертвы и бросил его прямо в речку Грушевку, а потом туда же скинул и портфель убитой. Однако наказания за убийство Закотновой Чикатило так и не понес: он отказался от своих признаний в расправе на первом же судебном заседании.

По одной версии, маньяк сделал это из-за давления тех сыщиков, которые не хотели отвечать за ошибочный расстрел Александра Кравченко. Но, с другой стороны, сперма Чикатило по группе крови не совпала с той, следы которой нашли на теле убитой школьницы.

Wikimapia

Да и свидетельница, которая якобы видела Закотнову в компании маньяка на трамвайной остановке, вспомнила, что дело было не в день убийства — 22 декабря, а двумя днями ранее. По мнению оперативника Анатолия Евсеева, который задерживал Чикатило, его просто впечатлили детали убийства Закотновой, и он решил «записать» преступление на себя.

Он [Чикатило] был очень внушаемым. (…) Он мог видеть следственный эксперимент, слышать подробности расправы. И в какой-то момент сам поверил, что убил девочку

Чикатило был приговорен к смертной казни, но перед его расстрелом суд исключил убийство Закотновой из списка преступлений маньяка. Дело было выделено в отдельное производство, а спустя некоторое время отправлено в архив — найти преступника, жестоко расправившегося со школьницей, так и не удалось.

Благодаря работе следователя Иссы Костоева в 1991 году Александра Кравченко реабилитировали посмертно, а по факту его незаконного обвинения возбудили уголовное дело. За роковую ошибку следствия матери Кравченко принесли официальные извинения — и именно в тот момент она узнала, что ее сын казнен.

Пророческими оказались и слова самого Кравченко, написанные в одном из его последних ходатайств о помиловании: «Наступит день и час, и вам будет стыдно за то, что вы губите меня, невинного человека, оставляя моего ребенка без отца».