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Любера против неонацистов: как качки-патриоты побили «фашистов» 

Русская семерка 3 часа назад
Любера против неонацистов: как качки-патриоты побили «фашистов»
Фото: Русская семерка
Современная поддержка неонацистов в странах Западной Европы давно стала рядовым явлением и уже почти никого не удивляет. А вот выход поклонников Адольфа Гитлера на Пушкинскую площадь в Москве в 1979 году стал для советских граждан настоящим шоком. Необходим был ответ, и он появился.

Неформалы — торговцы Родиной

Западные спецслужбы, отлично понимая, что развалить СССР с помощью военной силы — задача практически невыполнимая, сделали ставку на идеологический подрыв. Серьезные финансовые средства вкладывались в диссидентскую оппозицию, а также различные неформальные молодежные движения. В их рядах культивировался западный образ жизни и негативное отношение ко всему советскому.
Как правило, наиболее подверженными подобному влиянию оказывались дети интеллигенции и больших начальников, так называемая «золотая молодежь».
Именно в их среде пустили корни нацистские идеи, что в итоге вылилось в выступление молодых поклонников Адольфа Гитлера 20 апреля 1979 года на Пушкинской площади в Москве.
Разумеется, власти жестко пресекли данную хулиганскую выходку, но о ней уже во всю трубили вражеские голоса в радиоприемниках. Было совершенно ясно, что одних карательных мер органов правопорядка будет недостаточно, стране нужно было аналогичное патриотическое движение молодежи.

Правильные культуристы

В этот момент власти неожиданно вспомнили о культуристах подмосковного города Люберцы. Это потом крепкие ребята из этого города станут легендами рэкета, а в 1970-1980-е годы это были патриотично настроенные спортсмены.
Несмотря на то что руководство сначала не одобряло появление большого количества «качалок» в Люберцах, очень быстро стало очевидно, что данный спорт отвадил рабочую молодежь от алкоголя, уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР.

Причем в среде люберов культивировался не только спортивный образ жизни, но также приветствовалась служба в Советской армии.

Присмотревшись к этой субкультуре, власти решили именно ее силы направить на борьбу с неофашистскими и иными нелегальными молодежными движениями, отличавшимися аморальным образом жизни.
Примечательно, что в 1981 году преподаватели московских школ проводили со старшеклассниками воспитательные беседы, настоятельно не рекомендуя гулять по Пушкинской площади 20 апреля (день рождения Гитлера). Но, как известно, сладок именно запретный плод. На площади собрались не только неонацисты и западные корреспонденты, но также множество зрителей.
Разгон подобного сборища без веской причины осложнялся тем, что многие неонацисты и неформалы являлись детьми партийных функционеров и арест некоторых из них мог стоить милиционерам погон. Тем более что формально общественного порядка они не нарушали.

Другое дело, если против них выступят сознательные и физически развитые прохожие, прошедшие подготовку в качалках Люберец.

Так и произошло, парни с крепкими кулаками достаточно быстро и доходчиво «объяснили» неформалам всю ошибочность их взглядов и силой выдворили их с площади. Милиция не вмешивалась.
Об этом событии спустя несколько дней рассказала «Комсомольская правда». Впоследствии к помощи парней из Люберец в борьбе с неформалами власти прибегали довольно часто.
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