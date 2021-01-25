Люди-левши: что на самом деле с ними не так 

Почти все население планеты начинает движение с правой ноги и именно правой рукой пишет и рисует. При этом в каждой стране, то есть у всех народов рождаются и левши тоже, но их гораздо меньше в процентном соотношении. Почему же правши доминируют в человеческой природе?

Леворукость — редкий побочный эффект

Как известно, за работу правой руки и ноги отвечает левое полушарие, а за работу левых конечностей — правая часть головного мозга. Речевой центр, координация движений, смекалка и использование опыта и памяти, расположены в нейронных участках мозга тоже находящихся в левой части черепной коробки. В начале нашего века американские историки-антропологи выяснили, что еще полтора миллиона лет назад представители видов, предшествовавших современному человеку, в момент первых движений на двух ногах и использовании примитивной речи начали в большей степени задействовать одну руку — правую, потому что развитие всех умений связано с усиленной работой левого полушария. [С-BLOCK] Но левши рождались тогда и живут сегодня, однако они не являются неумелыми или в какой-то степени недоразвитыми людьми. Речевой центр и все остальные важные нейронные связи у них точно также расположены в левом полушарии. Это было подтверждено еще в 1950-х годах японским врачом Чоном Вадой, который выявил это с помощью специальной методики. Он использовал тест, который иногда хирурги проводят при подготовке к операции на мозге, выявляющей принадлежность тех или иных нейро-функций определенному полушарию. В ходе тестов в одно из сонных артерий каждого испытуемого вводили лекарство-анестетик, которое блокировало определенное полушарие его мозга на несколько минут. В итоге у 90% правшей после отключения левого полушария перестала работать правая рука и они не смогли говорить. Однако и 70% левшей тоже при отключении левого полушария лишились речи и возможности двигать правой рукой. Иными словами их нейронная связь устроена точно также, как у правшей, и доминантность их левой руки всего лишь случайный побочный эффект, который крайне редко проявляется у некоторых индивидов. Именно поэтому праворукие люди преобладают на планете.

Не преобладающая комбинация генов

Однако известный психолог Крис Макманус из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, считает, что появление на свет левшей закодировано в человеческих генах. В своей книге «Правая рука, левая рука» он приводит факты о том, что у левшей другие принципы функциональной организации мозга. И за подобное развитие человека отвечает один-единственный ген, который бывает двух разновидностей: декстрал (D) и ченс ©. Декстрал формирует праворукость, а ченс добавляет вариативности. Комбинация генов родителей определяет, будет ребенок правшой или левшой: DD — на 100% правша, СС — левша, но с вероятностью 50%, а CD — возможный левша, но только уже на 25%. Из этой комбинации становится понятно, что в процентном соотношении правшей все же рождается больше, чем левшей. Поэтому согласно статистическим данным, левшой является каждый седьмой человек в мире. В 1977 году приблизительно 8 — 15% взрослого населения земного шара являлись левшами. Но почему? Все-таки они появляются?

Гормональный сбой в утробе матери

Все левши точно также овладевают знаниями и профессиями, живут в том же обществе, но в большей степени используют левую руку. И в этом все их отличие. Однако врачи из Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей, Россия, давно выяснили, что леворукость у малышей проявляется одновременно с развитием речи и именно в этот момент заметны ее дефекты. Дети-левши воспринимают мир наоборот и озвучивают его, например, в виде не «тетя Таня», а «Таня тетя». И хотя их учат писать слева на право, математические функции они поначалу осуществляют справа налево, поэтому стандартное обучение им дается труднее, чем правшам. Но это не все отличия. Поскольку статистика утверждает, что левшами чаще рождаются мужчины, чем женщины, американский невропатолог Норман Гешвинд выяснил еще одну закономерность. Более высокий уровень тестостерона в утробе матери повышает вероятность того, что ее ребенок будет не только мальчиком, но и левшой. [С-BLOCK] Тестостерон влияет на скорость пренатального роста полушарий развивающегося мозга плода и ответственен за возможные различия в строении мозга, как у мужчин, так и у женщин. Высокое содержание тестостерона в период внутриутробного развития замедляет рост левого полушария у мужского плода по сравнению с женским и способствует относительно большему развитию правого полушария. Если в левом полушарии развивающегося мозга замедляется процесс миграции нейронов к местам их окончательного размещения, то подобная задержка может привести к леворукости. Гешвинд считает, что вместе с этим явлением тормозится и развитие иммунной системы плода. Поэтому левши, как мужчины, так и женщины, часто страдают разными инфекционными заболеваниями. Однако подобные гормональные сбои у беременных не такое уж частое явление, поэтому левшей и рождается в мире гораздо меньше.