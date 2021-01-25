Волки вышли к жилым домам в Подмосковье: как обезопасить себя 

Почти две недели назад в Одинцовском районе Московской области были замечены волки. Серых хищников видели в Звенигороде, Голицыно, в деревне Петелино и других СНТ. Хотя специалисты утверждают, что волки из этих мест ушли еще полвека назад. И тем менее, сразу три зверя попали в объективы видеокамер.

Животные не проявляли агрессии к людям, но регулярно появлялись около магазинов, помоек и жилых домов. Позже было установлено, что звери сбежали из частного владения в деревне Грязь, где содержались в клетках. В настоящее время в СМИ появилась информация о том, что два из трех волков пойманы и помещены в приют, а третьего ищут. «Рамблер» решил напомнить о простых правилах безопасности при встрече с хищником.

Хотя в данном случае речь идет о волках, которые, по-видимому, выросли в неволе, зимой дикие звери нередко забредают в деревни, а иногда и на окраины городов в поисках пищи. Но если лисы не представляют серьезной угрозы (кроме больных бешенством), а медведи в это время года спят, то встретиться с волком можно не только в лесу. Что же делать в таком случае?

Лучше всего, конечно, заметить зверя раньше, чем он вас, и как можно тише и незаметнее уйти с его пути. В противном случае ни в коем случае не пытайтесь бежать — волк физически быстрее и выносливее человека, а снег затрудняет бег. Бегство только раззадорит инстинкт охотника в звере. Кроме того, во время бега легко упасть, а этого нельзя допускать ни при каких обстоятельств. Как только добыча будет одного роста с хищником или меньше, чем он, он нападет без промедления.

Также нельзя поворачиваться спиной — это может спровоцировать прыжок — и смотреть зверю прямо глаза. Несмотря на голливудские штампы, такой поединок воли вам не поможет. Такой взгляд звери воспринимают как сигнал вызова и атакуют.

Лучше всего, пятясь назад, медленно отступить до ближайшего возможного укрытия — например, магазина, аптеки, хозяйственной постройки, машины или хотя бы до соседского дома и попроситься внутрь. При этом нужно внимательно следить за поведением хищника. Тихий рык, прижатые уши, приседание — все это признаки атаки.

В этом случае лучше всего отвлечь его внимание резким звуком — звонком телефона или свистом. Для обороны подойдут любые подручные средства, вплоть до дезодоранта или другого аэрозоля — неприятный запах, как и звук, может заставить волка передумать.

Если в вашем распоряжении есть зажигалка и ветка (или другой горючий материал), попробуйте ее поджечь — огонь пугает хищных зверей. Разумеется, необходимо привлечь внимание людей — группе отбиться от одного зверя достаточно легко.

Иногда волка пытаются отвлечь едой, но тут реакцию зверя предсказать невозможно. Одни хищника удовлетворятся колбасой, другие же наоборот заинтересуются человеком еще сильнее. Так что лучше не рисковать.

В самом крайнем случае, если до любого помещения далеко, но рядом есть река, заходите в воду. Там волку будет сложнее напасть — атаковать и плавать одновременно он не сможет. Дождитесь, пока зверь потеряет к вам интерес и выбирайтесь. Но если волк не собирается уходить, звоните по номеру 112 в службу экстренной помощи, а также родным и друзьям, которые могут находиться поблизости и прийти на помощь. Если вы в лесной полосе, постарайтесь забраться на дерево, после чего опять же начинайте звонить.

Самое главное — постарайтесь сохранить самообладание, паника вам не поможет. Не вздумайте играть в дрессировщика, пытаться приручить или завоевать доверие зверя, это лишь убедит его в вашей беззащитности.

Бежать можно только в одном случае — если волк ведет себя странно, у него мутный взгляд, обильно текут слюни, опущенная морда, он поджимает хвост. Эти признаки указывают на бешенство, в этом случае хищник ни на какие ваши уловки не отреагирует. Но в таком состоянии волк будет бежать гораздо медленнее, и у вас появится шанс.

Если вы живете рядом с лесом, то не гуляйте после заката солнца, ведь волки — ночные хищники.