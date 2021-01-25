Кто мог выйти на пенсию досрочно в Советском Союзе 

Несмотря на повсеместный культ честного труда в СССР, были категории граждан, которые могли рассчитывать на досрочную пенсию. Подробности — в статье «Рамблера».

Вообще первые пенсии в России были установлены еще Петром I, но предназначались они только морским офицерам. При Николае I пенсию начали получать чиновники и военные после 35-летней службы. А при его правнуке, Николае II , на пенсию (20-40% от последней зарплаты) уже могли рассчитывать врачи, учителя и даже рабочие, но только государственных заводов. На частных предприятиях персональные пенсии иногда учреждали сами собственники.

В 1932 году был определен пенсионный возраст для мужчин (60 лет) и женщин (55 лет). Пенсию получали после 25 и 20 лет трудового стажа. Она полагалась военным, рабочим и вообще большинству горожан, а вот колхозники в старости оставались без нее. Ее размер составлял от пяти до десяти процентов от последней зарплаты, поэтому прожить на нее все равно было почти невозможно. Кроме того, для ее оформления нужно было собрать целую папку справок о зарплате и стаже, а во время войны люди теряли и дома, и документы. Поэтому после ВОВ многим так и удалось получить сталинскую пенсию.

И только при Хрущеве начала складываться классическая советская пенсионная система. Теперь пенсия составляла половину суммы от месячной зарплаты, к тому же была введена надбавка в 10-20% за трудовой стаж. Надбавка достигала максимума, если стаж был непрерывный и на одном рабочем месте. Так что после денежной реформы 1961 года средняя пенсия равнялась 70 рублям, а максимальная — 120 рублям. Минимальную пенсию — в 35 рублей — можно было получить и без стажа в 20-25 лет, однако существовать на такие деньги было очень сложно.

В 1956 году лишь десять процентов колхозников получали специальные пособия (около 31 рубля), в эту группу входили, например, механизаторы и председатели. При этом пенсии им перечисляли сельхозартели. Только в 1965 году все колхозники получили право на пенсию. И только в 1973 году пособия инвалидам и по потери кормильца сравнялись с суммой средней пенсии. До этого момента это были чисто символические деньги.

Однако были категории граждан, которые могли выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока.

В первую очередь это были мужчины и женщины, проработавшие 20 и 15 лет соответственно на Крайнем Севере. Также льгота распространялась на тех, кто был занят на подземных работах, трудился в горячих цехах и в условиях, сопряженных с опасностью для жизни. Таким образом, например, в эту группу попадали шахтеры, пожарные, летчики. В 50 лет могли выйти на пенсию работницы текстильных фабрик — в связи с особой вредностью производства. А также женщины, работающие трактористами и машинистами. Однако для этого нужен был стаж не менее 20 лет. Кроме того, на досрочный выход могли рассчитывать матери, воспитывающие пять и более детей, а также инвалидов.

Напомним, что в 2019 году российские власти приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста — до 60 лет у женщин и до 65 у мужчин.