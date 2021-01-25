Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Кто мог выйти на пенсию досрочно в Советском Союзе 

Полина Алферова 2 часа назад
Кто мог выйти на пенсию досрочно в Советском Союзе
Фото: Кадр из фильма «Старики-разбойники»
Несмотря на повсеместный культ честного труда в СССР, были категории граждан, которые могли рассчитывать на досрочную пенсию. Подробности — в статье «Рамблера».
Вообще первые пенсии в России были установлены еще Петром I, но предназначались они только морским офицерам. При Николае I пенсию начали получать чиновники и военные после 35-летней службы. А при его правнуке, Николае II, на пенсию (20-40% от последней зарплаты) уже могли рассчитывать врачи, учителя и даже рабочие, но только государственных заводов. На частных предприятиях персональные пенсии иногда учреждали сами собственники.
В 1932 году был определен пенсионный возраст для мужчин (60 лет) и женщин (55 лет). Пенсию получали после 25 и 20 лет трудового стажа. Она полагалась военным, рабочим и вообще большинству горожан, а вот колхозники в старости оставались без нее. Ее размер составлял от пяти до десяти процентов от последней зарплаты, поэтому прожить на нее все равно было почти невозможно. Кроме того, для ее оформления нужно было собрать целую папку справок о зарплате и стаже, а во время войны люди теряли и дома, и документы. Поэтому после ВОВ многим так и удалось получить сталинскую пенсию.
И только при Хрущеве начала складываться классическая советская пенсионная система. Теперь пенсия составляла половину суммы от месячной зарплаты, к тому же была введена надбавка в 10-20% за трудовой стаж. Надбавка достигала максимума, если стаж был непрерывный и на одном рабочем месте. Так что после денежной реформы 1961 года средняя пенсия равнялась 70 рублям, а максимальная — 120 рублям. Минимальную пенсию — в 35 рублей — можно было получить и без стажа в 20-25 лет, однако существовать на такие деньги было очень сложно.
В 1956 году лишь десять процентов колхозников получали специальные пособия (около 31 рубля), в эту группу входили, например, механизаторы и председатели. При этом пенсии им перечисляли сельхозартели. Только в 1965 году все колхозники получили право на пенсию. И только в 1973 году пособия инвалидам и по потери кормильца сравнялись с суммой средней пенсии. До этого момента это были чисто символические деньги.
Однако были категории граждан, которые могли выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока.
В первую очередь это были мужчины и женщины, проработавшие 20 и 15 лет соответственно на Крайнем Севере. Также льгота распространялась на тех, кто был занят на подземных работах, трудился в горячих цехах и в условиях, сопряженных с опасностью для жизни. Таким образом, например, в эту группу попадали шахтеры, пожарные, летчики. В 50 лет могли выйти на пенсию работницы текстильных фабрик — в связи с особой вредностью производства. А также женщины, работающие трактористами и машинистами. Однако для этого нужен был стаж не менее 20 лет. Кроме того, на досрочный выход могли рассчитывать матери, воспитывающие пять и более детей, а также инвалидов.
Напомним, что в 2019 году российские власти приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста — до 60 лет у женщин и до 65 у мужчин.
Видео дня. Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Комментарии 1
Истории , Николай II
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как шведский моряк стал королем каннибалов
03:11
Как шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
03:57
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
Люди
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение