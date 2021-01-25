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Татьянин день: почему его отмечают студенты 

Русская семерка 53 минуты назад
Татьянин день: почему его отмечают студенты
Фото: Русская семерка
25 января мы празднуем Татьянин день. В студенческий праздник предлагаем вам вспомнить про Татьяну такие факты, знанием которых можно поразить не только друзей и знакомых, но даже преподавателя.

Татиан и Татьяна

Имя Татьяна пришло к нам из Древнего Рима. У римлян не было женских собственных имен, да и мужских насчитывалось чуть менее двух десятков. Женщин звали именем всего рода (например, каждая женщина рода Юлиев была Юлией, а Эмилиев — Эмилией). Позднее имена возникали и от прозвищ, закрепившихся за мужчинами семьи. Татиан (и женский вариант — Татиана, Татьяна) значит буквально «происходящие от Тация», родового имени, которое носил персонаж ранних римских легенд — современник основателей города, Ромула и Рема, сабинский царь Тит Таций. Этимология имени не ясна. Иногда его переводят как «устроительница», но это только по созвучию с греческим глаголом "татто" (однокоренным со словом "тактика").

Святая Татьяна

25 января Церковь отмечает день Святой великомученицы Татьяны. Согласно сохранившейся у христиан традиции, она родилась в семье знатного римлянина и одновременно тайного христианина. Ради служения Церкви Татьяна отказалась от брака и была поставлена диакониссой — то еесть могла исполнять даже пасторские обязанности. Такая женская карьера была возможна только в иерархии ранней церкви. Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере (222—235 гг. н. э.) Татьяна была схвачена, и даже под угрозой пыток отказываясь приносить языческие жертвы, явила много чудес. Предание гласит, что после ее молитвы разрушались языческие храмы и статуи, а сама она укротила льва, которому была брошена на съедение.

«Ее сестра звалась…Наташа»

Самая известная Татьяна в русской культуре — бесспорно, героиня пушкинского «Евгения Онегина». Наверно, много кто со школы помнит — поэт выбрал это «сладко» звучащее «греческое имя», бытовавшее, однако, только среди простолюдинов, чтобы противопоставить естественность своей героини жеманству аристократического света. Менее известен факт, что в своих ранних черновиках Пушкин зовет девушку… Наташей, вполне обычным для эпохи дворянским именем, которое в повествование вводит «бесстрашно», а не как в чистовом варианте — словно извиняясь перед читателем за авторское «своеволие».

Романовы

Однако во власти гения — не подстраиваться под вкусы аудитории, а изменять их. Роман Пушкина был неизменно моден у российской аристократии и, например, повлиял на выбор имен для старших дочерей Николая II и Александры Федоровны. Царь сам говорил, что девочки названы Ольгой и Татьяной, чтобы было, как у Пушкина в «Онегине». Подобно литературному прототипу, великая княжна Татьяна являла, по воспоминаниям современников, образец «искренности, прямолинейности и упорства, склонности к поэзии и абстрактным идеям». Добавим только, что это имя, совершенно нехарактерное для Романовых, появляется не только на закате династии, но и в момент ее становления. Михаила Федоровича — первого из Романовых на троне — окружали сразу две Татьяны: рано ушедшая из жизни сестра и нареченная в память о ней дочь, которая, дожив до преклонных лет, пользовалась неизменным уважением своей племянницы — царевны Софьи, и впоследствии всячески поддерживала ее, заточенную Петром I в монастырь

Подарок к именинам

Татьянин день — это праздник всех студентов, но первоначально он отмечался как день основания Московского Университета. Указ о его создании, которого так добивался ученый Ломоносов, был подписан императрицей Елизаветой 12 (по новому стилю 25-го) января 1755 года. Но без реальной Татьяны здесь тоже не обошлось, и дата была подобрана не случайно. Указ стал подарком покровителю Ломоносова — фавориту императрицы графу Ивану Шувалову — на именины его матери, Татьяны Родионовны (в девичестве Ратиславской), небогатой московской дворянки, которая одна воспитала мальчика после ранней смерти мужа.

Звезды Татьяны

Благодаря развитию науки, Татьяны покорили и космическое пространство, дав названия четырем астероидам. Один из них (под номером 769) в 1913 году получил имя в честь героини пушкинского романа: астроном Григорий Неуймин в своих открытиях увековечил, кажется, всех родных ему женщин. Как и немецкий ученый Карл Райнмут: впрочем, почему открытый им в 1929 году астероид 1109 зовется Тата, точно не известно. Как туманно и происхождение имени «Татьянина», которое носит малое небесное тело Солнечной системы под номером 4679. Зато хорошо известно, что астероид Таня (2127) назван в память о погибшей в блокаду ленинградской школьнице Тани Савичевой, чей дневник стал одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.

«Из России с любовью…»

Имя Татьяна редко встречается за пределами славянских стран. Надо думать, именно этим обстоятельством руководствовался английский отставной разведчик Ян Флеминг, когда именно Татьяной назвал сотрудницу советских спецслужб в очередной своей книге о Джеймсе Бонде «Из России с любовью». Для убедительности героиня получила самую узнаваемую в Западной Европе русскую фамилию — Романова, а работать была отправлена шифровальщицей к руководителю 2-го отделения СМЕРШ. Биографы Флеминга считают, что прототипом героини стала работавшая на британцев во время Второй мировой войны польская разведчица Кристин Грэнвилл (Скрибек).
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Истории , Евгений Онегин , Ян Флеминг , Иван Шувалов , Николай II , Таня Савичева , МГУ
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