Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Что изменилось на Западной Украине после присоединения к СССР 

Русская семерка 1 час назад
Что изменилось на Западной Украине после присоединения к СССР
Фото: Русская семерка
До 40-х годов практически вся территория Западной Украины принадлежала Польше и Румынии. В период с 1921 по 1939 годы в состав «панской» Польши входили такие области: Львовская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Волынская. В этот период на западе Украины были сильно развит польский и румынский шовинизм, подавлялась украинская культура, было очень мало украинских школ (на 2000 польских всего 640 украинских). За акции протеста польские власти неоднократно устраивали массовый террор с арестами, конфискацией имущества и расстрелами, особенно хорошо запомнившийся украинским жителям Восточной Галиции.

Жизнь в Союзе

В 1939-1940 годах все западные территории современной Украины были присоединены к Советскому Союзу. За 20 лет УССР в целом вышла на достойный уровень развития и превратилась в мощную индустриальную республику. Например, прекрасно развита была металлургия. В конце 50-х УССРопережала США и абсолютно все страны Европы по выплавке чугуна. В республике было построено более десятка электростанций. В итоге Украина производила почти 18% всей электроэнергии СССР.
Развивалось также сельское хозяйство, химическая и машиностроительная промышленности. В отношении развития экономики вхождение в состав Советского Союза имело позитивные последствия. Положительно воспринималась советской властью и национальная самоидентификация украинской нации. В СССР очень пропагандировалась дружба разных народов, в том числе и украинского с русским.
Но были и минусы в таком сотрудничестве. Очень негативно повлиял на отношение населения Западной Украины к советской власти спровоцированный ею в 30-ые годы на остальных территориях УССРмассовый голод. При высоком уровне общего развития промышленности и хозяйства республики мощная, но не отрегулированная «машина» советской экономики у многих республик больше отбирала, чем давала.

Распределение богатств

Показатели ВВП в УССР в конце 80-х таковы: производство — $12,4 тысяч, потребление — $13,3 тысяч на душу населения. При этом во многих городах Западной Украины полки в магазинах были удручающе пусты, а такие «дефицитные» товары, как масло и шпроты, завозились чуть ли не раз в год. Относительно достойным уровнем жизни мог похвастаться только центр. На периферии все было в дефиците.
В это же время совсем рядом, буквально рукой подать, жила богатая Прибалтика (производство — $45,3, потребление — $86 на душу населения). Ее в Советском Союзе считали чем-то вроде «витрины», призванной показать, как хорошо живется на просторах «Великого и Могучего». Близкое соседство с этой зажиточной, почти европейской республикой вызывало зависть и недовольство советской властью у многих жителей Западной Украины. Эти чувства предпочитали скрывать от официальной власти, памятуя о прошлых репрессиях и жертвах.
Видео дня. Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Русская семерка: последние новости
Денежная реформа 1947 года: как Сталин обесценил доллар Денежная реформа 1947 года: как Сталин обесценил доллар Люди-левши: что на самом деле с ними не так Люди-левши: что на самом деле с ними не так Как в СССР поступали с детьми, которые родились от немецких оккупантов Как в СССР поступали с детьми, которые родились от немецких оккупантов
Комментарии 23
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как шведский моряк стал королем каннибалов
03:11
Как шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
03:57
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
Люди
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение