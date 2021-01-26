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Откуда мошенники узнают ваш номер телефона 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Откуда мошенники узнают ваш номер телефона
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка слышали много историй о том, как в последнее время людям часто звонят мошенники. Вы могли и сталкиваться со звонками от службы безопасности вашего банка или от компании по производству окон, которая обещает сделать бесплатный гарантийный осмотр. Мошенники умеют нагло врать и обманывают людей, обчищая до последней копейки. Их не волнует, студент это или бизнесмен, но чаще всего на их удочку попадаются пожилые люди. Наверняка у вас часто возникал вопрос о том, откуда они берут личные данные людей и номера телефонов. Об этом рассказывает "Рамблер".

Кто этим занимается

Раньше телефонные базы выкупали единичные преступники, которые действовали по одиночке. Тогда же появилось мошенничество по СМС. Людям писал якобы их сын или дочь или другой родственник. Он сообщал о том, что попал в беду, и теперь ему срочно нужны деньги, при этом говорить он не мог.
Однако это было раньше. Теперь существуют целые колл-центры, некоторые из которых расположены прямо в местах лишения свободы. Этими центрами руководят специальные люди, которые и отыскивают базы данных клиентов банков.

Как мошенники получают номера телефонов

Нередко базы данных "уходят" относительно легально — через уволенных сотрудников. представьте себе менеджера, которого уволили, а он не хотел уходить. Такой человек от обиды может украсть базу себе, а потом продать ее мошенникам за очень большие деньги.
В слитых базах от сотрудников есть ФИО, номер карты и номер телефона. Как раз эту информацию и используют мошенники.
Некоторые ради наживы взламывают операционные системы банков и воруют информацию о клиентах. Сами мошенники этим не занимаются, они просто выкупают эту информацию.
Что касается других видов мошенничества, то известно, что многие базы данных с телефонами "гуляют" по различным рекламным агентствам. Например, вы оставляете свой телефон для записи в салон красоты или фитнес-клуб, а потом ваш номер "утекает" в рекламное агентство для очередного обзвоню. К сожалению, нельзя предугадать, в какой организации ваши данные останутся в безопасности.
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