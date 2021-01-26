Почему ученые признали 536 год страшнее и опаснее 2020-го

Немногие люди рискнут назвать 2020 год счастливым. Даже если кому-то он принес удачу и успех, у большинства людей 2020-й неизменно ассоциируется с пандемией COVID-19, финансовым кризисом, экологической катастрофой на Камчатке и другими ужасающими событиями.

Однако, даже несмотря на это, историк Майкл Маккормик убежден, что 536 год нашей эры был куда более пугающим, чем 2020-й. Почему? Разбирался "Рамблер".

В 536 поднялся первый пепельный туман, из-за которого люди на 1,5 года лишились солнечного света. Отсутствие солнца привело к снижению температуры и упадку плодородия: людям приходилось бороться за жизнь в условиях холода и голода. Историк Прокопий Кесарийский описывал этот год как бесконечное солнечное затмение, во время которого землю сотрясали не только болезни, но и войны.

Все это считалось вымыслом вплоть до 1990-х. Но в конце прошлого века исследователи изучили кольца на деревьях Ирландии и выявили аномалию, произошедшую примерно в 536 году. Средняя летняя температура в Европе и Азии снизилась на 20-25 градусов, а китайские писатели даже упоминали летние снегопады.

Ученые предполагают, что Позднеантичный малый ледниковый период был спровоцирован извержением нескольких крупных вулканов в тропиках. Однако есть и теории, говорящие о столкновении с крупным метеоритом.

Повсеместный голод и экстремальные погодные условия привели к застою в экономике. В 541 году ситуация ухудшилась вследствие бубонной чумы. По разным оценкам, болезнь уничтожила от трети до половины населения Византийской империи.