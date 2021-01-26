Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Почему ученые признали 536 год в разы страшнее и опаснее 2020-го 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему ученые признали 536 год страшнее и опаснее 2020-го
Фото: depositphotos.com
Немногие люди рискнут назвать 2020 год счастливым. Даже если кому-то он принес удачу и успех, у большинства людей 2020-й неизменно ассоциируется с пандемией COVID-19, финансовым кризисом, экологической катастрофой на Камчатке и другими ужасающими событиями.
Однако, даже несмотря на это, историк Майкл Маккормик убежден, что 536 год нашей эры был куда более пугающим, чем 2020-й. Почему? Разбирался "Рамблер".
В 536 поднялся первый пепельный туман, из-за которого люди на 1,5 года лишились солнечного света. Отсутствие солнца привело к снижению температуры и упадку плодородия: людям приходилось бороться за жизнь в условиях холода и голода. Историк Прокопий Кесарийский описывал этот год как бесконечное солнечное затмение, во время которого землю сотрясали не только болезни, но и войны.
Все это считалось вымыслом вплоть до 1990-х. Но в конце прошлого века исследователи изучили кольца на деревьях Ирландии и выявили аномалию, произошедшую примерно в 536 году. Средняя летняя температура в Европе и Азии снизилась на 20-25 градусов, а китайские писатели даже упоминали летние снегопады.
Ученые предполагают, что Позднеантичный малый ледниковый период был спровоцирован извержением нескольких крупных вулканов в тропиках. Однако есть и теории, говорящие о столкновении с крупным метеоритом.
Повсеместный голод и экстремальные погодные условия привели к застою в экономике. В 541 году ситуация ухудшилась вследствие бубонной чумы. По разным оценкам, болезнь уничтожила от трети до половины населения Византийской империи.
Видео дня. Как шведский моряк стал королем каннибалов
Комментарии 6
Истории , Майкл Маккормик
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупнейшие акулы, когда-либо жившие на Земле
09:40
Крупнейшие акулы, когда-либо жившие на Земле
Истории
Как шведский моряк стал королем каннибалов
03:11
Как шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
03:57
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
Люди
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение