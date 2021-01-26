Первобытные люди были гораздо здоровее нас: правда или миф

Вокруг первобытных людей сложилось сотни мифов и стереотипов, многие из которых не имеют ничего общего с реальным положением дел. В частности, некоторые люди убеждены, что наши первобытные предки были в разы сильнее и здоровее своих современных потомков. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Миф о том, что первобытные люди обладали куда более крепким здоровьем чем мы, сложилась неспроста. Они много времени проводили на свежем воздухе, не чурались физических нагрузок и питались исключительно органической пищей. Таким образом жизни едва ли может похвастаться рядовой офисный сотрудник, который проводит большую часть времени за компьютером. Вот только исследования ученых показали, что в прошлом люди не отличались завидным иммунитетом.

Так, изучив останки людей периодов палеолита, мезолита и неолита, эксперты выяснили, что люди в те времена страдали от ряда инфекций, рахита, проблем с зубами и многочисленных хронических недугов.

Физические нагрузки в жизни наших предков, безусловно, присутствовали. Но они были слишком частыми и чрезмерными. Вот почему первобытные люди регулярно получали микропереломы позвоночника, спондилолиз, гиперэкстензию, скручивания нижней части спины, а также остеоартрит.

Считается, что жизнь мужчин была в некоторой степени лучше женской, ведь охота позволяла им получать более питательную пищу, и, вдобавок к этому, они не рисковали умереть во время родов. Средняя продолжительность жизни в те времена составляла 30-40 лет.

Что уж говорить о медицине, которой в древние времена попросту не существовало. Люди лечились от всех болезней глиной и травами. Тяжелые недуги заставляли их обращаться к шаману, чтобы тот, например, сделал трепанацию черепа, выпустив на волю злых духов.