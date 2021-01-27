Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех 

О том, как россияне относятся к проблемам шутят по всему миру. Считается, что стальной характер и смелость отличает каждого "нормального русского". На Западе уверены, что холода сделали жителей России особенно стойкими.

Видео, всплывшее в Сети 25 января, только подтвердило это. Так, камера засняла мужчину идущего вечером по улице. Недалеко от него раздается мощный яркий взрыв, но мужчина непоколебим. Он не остановился даже на секунду и продолжил идти так, будто ничего и не было.

Как выяснил "Рамблер", ситуация произошла в Башкирии. В частности, в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» мощный взрыв разрушил емкость с метановодородом и зажег еще одну. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.

Однако то, как спокойно россиянин среагировал на взрыв, породило множество обсуждений в Сети:

"Эм. Истинно суровый русский. Только у нас взрыв может не вызвать у человека никакой реакции…"

"Мне кажется я хожу по своей квартире не так спокойно, как он рядом со взрывом похожим на падение метеорита…"