Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех 

Диана Товсепова 2 часа назад
О том, как россияне относятся к проблемам шутят по всему миру. Считается, что стальной характер и смелость отличает каждого "нормального русского". На Западе уверены, что холода сделали жителей России особенно стойкими.
Видео, всплывшее в Сети 25 января, только подтвердило это. Так, камера засняла мужчину идущего вечером по улице. Недалеко от него раздается мощный яркий взрыв, но мужчина непоколебим. Он не остановился даже на секунду и продолжил идти так, будто ничего и не было.
Как выяснил "Рамблер", ситуация произошла в Башкирии. В частности, в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» мощный взрыв разрушил емкость с метановодородом и зажег еще одну. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.
Однако то, как спокойно россиянин среагировал на взрыв, породило множество обсуждений в Сети:

"Эм. Истинно суровый русский. Только у нас взрыв может не вызвать у человека никакой реакции…"

"Мне кажется я хожу по своей квартире не так спокойно, как он рядом со взрывом похожим на падение метеорита…"

"Человек даже не дернулся?! Что за железные нервы у него?".

Комментарии 1
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
00:20
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
Истории
В чем подозревали вторую женщину-космонавта
04:00
В чем подозревали вторую женщину-космонавта
Люди
Самые жестокие женщины у власти
10:17
Самые жестокие женщины у власти
Истории
Крупнейшие акулы, когда-либо жившие на Земле
09:40
Крупнейшие акулы, когда-либо жившие на Земле
Истории
Как шведский моряк стал королем каннибалов
03:11
Как шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
03:57
Что известно о жене основателя Facebook Марка Цукерберга
Люди
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
03:03
Грандиозные проекты СССР, которые не довели до конца
Истории
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран мира
Места
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
00:54
Составлен рейтинг самых щедрых людей мира
Люди
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение