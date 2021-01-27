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Гуманизм или пытка: как пираты наказывали преступников 

Даня Виттиг 3 часа назад
Гуманизм или пытка: как пираты наказывали преступников
Фото: Жан Леон Жером Феррис, wikimedia.org
Морские разбойники промышляли грабежом, захватывали судна и убивали людей, однако свои законы у них все-таки были. Было необходимо следить за порядком на борту, поэтому провинившихся жестоко наказывали. Многие убеждены, что пираты чуть что выбрасывали человека за борт, но это не так.
"Рамблер" собрал пиратские наказания, которые с одной стороны, кажутся гуманными, ведь не отнимают у человека жизнь. С другой, представляют собой жестокую еще пытку.

Потение

Человека привязывали верёвкой к матче корабля, чтобы он мог немного двигаться. Затем члены команды окружали жертву и начинали резко тыкать в нее мечами.
Чтобы получить как можно меньшее количество травм, наказуемому было необходимо двигаться как можно быстрее. Иногда это действо даже напоминало танец. Активные движения вызывали у преступника обильное потоотделение, за что мера наказания и получила свое название.

Погружение в воду

Нарушителя порядка привязывали к балке, а затем окунали под воду на разное количество времени. Количество повторов и время ожидания зависели от тяжести совершенного преступления.
Однако до смерти человека старались не доводить, главная цель — проучить человека.

Маронинг

Пример такого наказания хорошо показан в фильме «Пираты Карибского моря», когда Джека Воробья за предательство оставляют на необитаемом острове.
Человеку вручали немного воды и еды, а также пистолет, заряженный одной пулей, чтобы он мог покончить с жизнью, не дожидаясь мучительной смерти от голода.
В литературе маронство указывается в качестве наказания за обман товарищей или начало мятежа.
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