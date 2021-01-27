Как уменьшить риск кражи личных данных в Сети

Эксперты компании Avast назвали шесть способов, с помощью которых можно достичь приватности в интернете. В пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» , они рассказали, как пользователи могут уменьшить риск кражи личных данных и улучшить собственную безопасность.

Директор по конфиденциальности Avast Шейн МакНами отметил, что Facebook и Google используют для настройки рекламы сложные системы, которые основаны на сборе персональных данных пользователей. По его словам, перечисленные способы позволят значительно снизить количество передаваемой корпорациям информации.

В первую очередь специалисты советуют удалить из профиля все сведения, которые могут влиять на подбор рекламы, и отключить функции отслеживания активности вне социальных сетей.

Также эксперты рекомендуют отключить геолокацию на смартфоне и не входить в аккаунт на тех сайтах, где для доступа к контенту не требуется обязательной регистрации. По мнению специалистов, пользователям стоит отключить разрешения на доступ к различной информации смартфона, которые они давали приложениям и мобильным играм.

В дополнение к остальным пунктам в Avast призвали не переходить по рекламным объявлениям. Эксперты уверены, что сведения о приглянувшихся товарах лучше искать в браузере. В заключение для защиты конфиденциальности они порекомендовали создать отдельную электронную почту, чтобы не привязывать все действия к основной.