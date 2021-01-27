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Названы шесть способов уменьшить риск кражи личных данных в Сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Как уменьшить риск кражи личных данных в Сети
Фото: Globallookpress.com
Эксперты компании Avast назвали шесть способов, с помощью которых можно достичь приватности в интернете. В пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», они рассказали, как пользователи могут уменьшить риск кражи личных данных и улучшить собственную безопасность.
Директор по конфиденциальности Avast Шейн МакНами отметил, что Facebook и Google используют для настройки рекламы сложные системы, которые основаны на сборе персональных данных пользователей. По его словам, перечисленные способы позволят значительно снизить количество передаваемой корпорациям информации.
В первую очередь специалисты советуют удалить из профиля все сведения, которые могут влиять на подбор рекламы, и отключить функции отслеживания активности вне социальных сетей.
Также эксперты рекомендуют отключить геолокацию на смартфоне и не входить в аккаунт на тех сайтах, где для доступа к контенту не требуется обязательной регистрации. По мнению специалистов, пользователям стоит отключить разрешения на доступ к различной информации смартфона, которые они давали приложениям и мобильным играм.
В дополнение к остальным пунктам в Avast призвали не переходить по рекламным объявлениям. Эксперты уверены, что сведения о приглянувшихся товарах лучше искать в браузере. В заключение для защиты конфиденциальности они порекомендовали создать отдельную электронную почту, чтобы не привязывать все действия к основной.
Ранее сообщалось, что в популярных браузерах Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и «Яндекс. Браузер», работающих на операционной системе Windows, нашли опасную уязвимость. Благодаря ей хакеры научились встраивать внутрь программ вредоносное ПО.
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Истории , Microsoft , Google , Lenta.ru
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