Канада и Дания сражаются за остров Ганса, распивая шнапс и виски 

Остров Ганса (Hans Island)— это безжизненный клочок суши, даже точнее скала, расположенная в Северной Атлантике между Гренландией и Канадой. В свое время, при определении границ между островом, принадлежащим Дании и страной на североамериканском континенте, принадлежность острова определить не смогли и вот уже 30 лет он является причиной самого безобидного на планете территориального конфликта.

На острове Ганса ничего не растет, так как там нет грунта, нет пресной воды и, разумеется, населения. Даже снег не задерживается на гладкой поверхности камня и сдувается в океан постоянными шквальными ветрами. Казалось бы — кому нужна безжизненная скала, расположенная в одном из самых суровых уголков планеты? Но ни Канада, ни Дания не собираются уступать ни пяди земли, которую считают своей.

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Изначально остров не принадлежал никому и вообще не имел названия. Местные эскимосы отлично знали о нем, не придавали скале никакого значения. Впервые остров обследовала в 1920 году датская научная экспедиция, а в 1933 году остров Ганса, вместе с Гренландией был присоединен к Датскому Королевству. Затем об острове на 50 лет забыли и вспоминали только во время навигации, как о помехе судоходству.

Но затем пришло время определить морскую границу между Данией и Канадой и про остров Ганса вспомнили. Дело в том, что определение морских рубежей поручили компьютеру, который без премудростей провел границу точно по центру пролива, отделяющего Гренландию от материка. Остров Ганса, как оказалось, находится точно на линии, определенной электронным устройством.

Линия границы состояла из 127 коротких отрезков и не вызвала ни малейших сомнений у сторон, кроме одного участка — между точками под номерами 122 и 123. Именно здесь и располагался остров Ганса, который на момент разграничения никого не заинтересовал и остался ничейным.

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Спор о принадлежности скалы разгорелся после того, как канадский нефтедобывающий концерн высадил на острове геологоразведочную экспедицию, которая изучила состав скалы и взяла пробы льда. Это вызвало беспокойство как в правительстве Дании, так и Канады — вдруг ученые найдут там нефть или газ? Чтобы никому не было завидно, страны собрали совет и договорились оставить остров в покое и не проводить там никакой разведки.

Но в 1984 году датчане не выдержали и прислали на остров военных, которые установили на нем флагшток, вывесив на нем флаг Дании. Под мачтой была оставлена бутылка хорошего датского шнапса с запиской «Добро пожаловать на датский остров!».

Заметив такое вопиющее нарушение нейтралитета, канадская сторона вывесила на флагштоке свой флаг и оставила бутылку канадского виски «Canadian Club». С тех пор беспощадная война с флагами и алкоголем длится 35-й год. То одна, то другая сторона высаживаются на скалу, выпивают спиртное оппонента, оставляют свое и, заменив флаг, удаляется. Конца противостоянию за остров пока не видно — особо он никому не нужен, а уничтожение выпивки противоборствующими сторонами уже превратилось в традицию.