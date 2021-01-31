Кто на самом деле придумал водку 

Принято считать, что сегодня, 31 января, день рождения водки. Именно в этот день в 1865 году Дмитрий Мендлеев защитил докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. В связи с этим и зародилось мнение, что именно в эту дату появился распространенный алкогольный напиток.

На самом деле в работе ученого нет ни слова о водке. Менделеев изучал взаимодействие этилового спирта с водой исключительно с точки зрения физических свойств. Он выяснил, почему при соединении жидкостей их объем уменьшается и с чем это связано. Ни о каком изобретении водки речи не шло.

Процесс ректификации достиг своего развития только к концу предыдущего века. До того времени была только дистилляция и получить чистый спирт было крайне невозможно и дорого. Поэтому только когда наступила эра индустриализации прогресс позволил получать высококачественный спирт.

Само слово "водка" на этикетке бутылок появилось лишь в 1936 году — до этого алкогольные напитки наименовались хлебным вином, столовым вином и полугаром. В тот же год 23 января на водку был создан ГОСТ под номером 239. В таком случае логичнее считать именно этот день днем рождения спиртного напитка.