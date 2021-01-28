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Какого цвета глаза у всех людей на самом деле 

Александра Нечаева 2 часа назад
Какого цвета глаза у всех людей на самом деле
Фото: Depositphotos
Оказывается, изначально у людей одинаковый цвет глаз. О том, как такое может быть и почему по факту человека называют голубоглазым, кареглазым, зеленоглазым или сероглазым, читайте в материале «Рамблера».
Разумеется, никто не будет спорить с тем, что ваши глаза имеют свой оттенок. Чаще всего их цвет бывает голубым, серым, зеленым или карим, хотя встречаются и другие оттенки (серо-голубой, синий, медовый и пр.). Однако на самом деле у всех людей глаза одного цвета. Как такое возможно?
Дело в том, что задняя стенка радужной оболочки у всех людей имеет один оттенок — карий. А вот на то, какого цвета будет в итоге видимая часть глаза, влияет толщина радужки и содержание количества пигмента меланина. Более тонкая радужная оболочка с малым количеством меланина дает голубой, синий и серый цвета, а плотная и содержащая большое количество меланина — карий и черный. Смешение основных цветов дает разнообразные оттенки глаз: например, зеленый цвет глаз получается вследствие смешения серого и коричневого.
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