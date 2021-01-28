Какого цвета глаза у всех людей на самом деле 

Оказывается, изначально у людей одинаковый цвет глаз. О том, как такое может быть и почему по факту человека называют голубоглазым, кареглазым, зеленоглазым или сероглазым, читайте в материале «Рамблера».

Разумеется, никто не будет спорить с тем, что ваши глаза имеют свой оттенок. Чаще всего их цвет бывает голубым, серым, зеленым или карим, хотя встречаются и другие оттенки (серо-голубой, синий, медовый и пр.). Однако на самом деле у всех людей глаза одного цвета. Как такое возможно?

Дело в том, что задняя стенка радужной оболочки у всех людей имеет один оттенок — карий. А вот на то, какого цвета будет в итоге видимая часть глаза, влияет толщина радужки и содержание количества пигмента меланина. Более тонкая радужная оболочка с малым количеством меланина дает голубой, синий и серый цвета, а плотная и содержащая большое количество меланина — карий и черный. Смешение основных цветов дает разнообразные оттенки глаз: например, зеленый цвет глаз получается вследствие смешения серого и коричневого.