Станции метро Москвы, построенные на месте кладбищ 

Согласно поверьям, тревожить могилы нельзя, поскольку души людей станут беспокоить ныне живущих. Но после революции к таким разговорам начали относиться скептически. Борьба с религиозным культом привела к тому, что рушили монастыри и храмы, сравнивали с землей кладбища. А во время строительства метро гранитные плиты со старых кладбищ шлифовали, стирая надписи, и облицовывали ими стены и пол. Многие станции Московского метрополитена построены на месте бывших кладбищ, о некоторых, которые находятся буквально на костях, читайте в материале «Рамблера».

Кутузовская

Эта станция столичного метрополитена просто окружена давно исчезнувшими кладбищами. С востока вплотную к ней подходит Еврейское кладбище, располагавшееся ранее между Кутузовским проспектом и Москвой-рекой, а еще дальше находилось Филевское кладбище, рядом с которым были скотобойни. Кстати. изначально тоннель планировали провести прямо под кладбищем, но потом от этой идеи отказались и пустили пути по открытому участку.

Лефортово

Станция метро расположилась в непосредственной близости от исторического Введенского кладбища, которое было открыто в 1771 году и предназначалось для больных чумой, а также немцев и других иноверцев. А поезда, перевозящие пассажиров от Лефортово до Электрозаводской, пролетают по путям, расположенным прямо под кладбищем совсем на небольшой глубине около 15 метров.

Сокол

В 1915 году у Всехсвятской церкви в районе Сокола было организовано Братское кладбище для погибших героев Первой мировой войны. Когда к власти пришли большевики, здесь карали политзаключенных и белогвардейцев. В 1925 году погост был закрыт, а затем и вовсе на его месте разбили парк. В 1938 году здесь открылось метро, южные выходы которого расположились рядом с бывшей окраиной кладбища.