Почему счастье все-таки можно купить за деньги: мнение ученых 

Тысячи фильмов, книг и других информационных каналов пытаются убедить нас в этом, что счастье купить за деньги невозможно. И чаще всего люди склонны верить этому, ведь приобрести любящую семью, преданных друзей и крепкое здоровье при помощи материальных благ нереально.

Однако не та давно ученые пришли к выводу, что ощущение счастья во многом зависит от финансового статуса. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В 2010 году лауреаты Нобелевской премии по экономике Даниел Канеман и Ангус Дитон подсчитали, что 6250 долларов в месяц (на сегодняшний день это 470 тысяч рублей) — денежный порог, при превышении которого человек перестает получать наслаждение от своих доходов.

Спустя 10 лет научный сотрудник Уортонской школы бизнеса Мэтью Киллингсворт провел новое исследование на эту тему, в котором поучаствовало более 33 тысяч американцев в возрасте от 18 лет. В специальном приложении Track Your Happiness несколько раз в течение дня они отмечали, насколько удовлетворены жизнью. В результате исследования в распоряжении Киллингсворта оказалось 1,7 миллионов отчетов.

Эксперимент дал возможность зафиксировать субъективное мнение респондентов и их реальные чувства в разные моменты в течение того или иного дня.

Рассчитав средний уровень благосостояния каждого респондента, исследователь проанализировал его связь с заработком. Как оказалось, вместе с ростом дохода продолжают расти и все другие формы благосостояния человека. Ученый не выявил точку, после которой деньги для людей переставали иметь значение.

Эксперт предположил, почему так происходит: дело в том, что более высокий заработок позволяет людям лучше контролировать свою жизнь. Так, в период пандемии люди, имеющие финансовую подушку, могли не обременять себя работой, которая им не по нраву. Крупная сумма на счету дает человеку свободу в принятии решений. При этом Киллингворт подчеркнул, что деньги — лишь один из многих факторов, определяющих, счастлив человек или нет, и обесценивать другие нельзя.