За что США депортировал своих граждан в СССР 

22 декабря 1919 года из США на пароходе «Buford» в Советскую Россию высылают 249 человек, придерживающихся левых взглядов и симпатизировавших большевикам. США боролись с «советской угрозой» не с меньшим азартом, чем с «гидрой капитализма» — в СССР.

Советский ковчег

С началом Первой мировой войны в Соединенных Штатах стало происходить активное преследование леворадикальных политических группировок. А после Октябрьской революции в России и серии из восьми терактов в городах США, организованных, предположительно, боевиками из левых группировок, в Соединенных Штатах началась настоящая антибольшевистская истерия.

Министерство юстиции США и иммиграционные власти предприняли контрмеры, получившие название «Рейды Палмера» (по имени Александра Митчела Палмера генерального прокурора США). В рамках этих силовых акций и состоялась печально знаменитая высылка нескольких сотен американских интеллектуалов, симпатизировавших идеям марксизма. Пароход «Buford» пресса назвала «Советских ковчегом». Жертвами «рейдов Палмера», продолжавшихся в течение трех лет, так или иначе, стали свыше 10 тысяч американцев.

Акт о регистрации иностранных агентов

В 1938 году в США был принят «Акт о регистрации иностранных агентов» — закон, обязывающий представителей иностранных правительств, а также физических лиц и организации, действующих на территории США, раскрывать источники своего финансирования и род занятий.

Закон об иностранных агентах появился в качестве защитной меры от нацистской и большевистской пропаганды, но действует, правда, со значительными поправками, до сих пор. Аналогичный, но более жесткий в формулировках и требованиях закон, был принят в России в 2012 году и вызвал много нареканий и настоящую «газетную войну».

«Ниночка»

— Последние процессы в Москве прошли успешно. Скоро русских будет меньше, зато останутся лучшие, — с серьезным видом сообщает большевик Ниночка и американский, а вместе с ним и мировой, зритель валится от хохота. В 1939 году выходит знаменитая «Ниночка», актуальная комедия Эрнста Любича , — первое большое высказывание Голливуда на тему русских. В Советском Союзе фильм сочли пропагандистским и запретили — и было отчего. Впрочем, у американских комедий «массового поражения» есть и обратная сторона — да, шутки довольно язвительны и оказавшаяся в Париже с секретным заданием Ниночка по сюжету разочаровывается в советских идеалах, но никогда еще образ большевички на экране не был столь привлекательным, в конце концов, роль Ниночки исполняла знаменитая Грета Гарбо

Закон Смита-Мундта

В 1940-м году в США принимают «Закон о регистрации иностранцев», печально знаменитый «Акт Смита», ставший основанием для начала серии уголовных процессов над американскими коммунистами. Накануне грандиозного суда над Коммунистической партией США в1947 году президент Трумэн подписывает закон Смита-Мундта, где говорится о создании Информационного агентства США (USIA), с функцией заниматься публичной дипломатией.

Фактически, в законе это прямо говорится, стоит задача «борьбы с ложным имиджем США», и создании правительственных пропагандистских кампаний. А принятая еще три года спустя директива СНБ-68 будет регламентировать международную информационную деятельность США. Таким образом была создана правовая база для ожесточенного соперничества с СССР в информационном поле.

Дело Касенкиной

52-летняя Ольга Степановна Касенкина преподавала в советской школе в Нью-Йорке. Летом 1948 года из Москвы пришел приказ о закрытии школы и возвращении педагогического состава в СССР. В день отплытия парохода директор школы Самарин и учитель химии Касенкина пропали. Самарин через ФБР обратился с просьбой о предоставлении ему в США политического убежища, Касенкина пошла в благотворительный фонд Толстого и написала аналогичное письмо. Однако через пять дней появилось другое письмо Касенкиной, из которого можно было понять, что педагог все-таки хочет вернуться на Родину и на нее, возможно, оказывается давление. Так начался один из самых громких скандалов «холодной войны».

Вскоре после появления второго письма советские дипломаты вывозят Касенкину на территорию посольства и проводят пресс-конференцию с участием самой учительницы. Американская пресса обвиняет русских в ее похищении. Разгорается нешуточный скандал, едва не закончившийся трагедий — через 5 дней Касенкина падает (или выпрыгивает) из окна советского консульства и уже в больнице принимает решение остаться в США.

Несмотря на то, что в деле было много неясного, президент Гарри Трумэн объявит советского генконсула персоной нон грата. Это повлечет за собой целый ряд неизбежных дипломатических мер: закрытие в США русских консульств и американских — в Советском Союзе. Консульские отношения между странами будут восстановлены только спустя 15 лет.

Операция «Аэродинамик»

В самом начале 1948 года ЦРУ начала операцию «Cartel», в дальнейшем получившую название «Aerodynamic». Задача операции — поддержка антисоветских настроений и группировок в Восточной Европе.

В рамках операции западные спецслужбы контактировали с бывшими офицерами СС, СД и украинскими националистами, в частности, со Степаном Бандерой . В течение нескольких лет ЦРУ активно поддерживало антисоветское подполье, оказываю аналитическую, материальную, организационную помощь борцам с советским режимом на Украине.

COINTELPRO

Начиная с 1956 года и в течение почти двадцати лет, ФБР реализовывало на территории США масштабную секретную программу COINTELPRO, в рамках которой проводилось незаконное прослушивание телефонных разговоров, организация провокаций, слежка за подозрительными лицами (в число которых попали Хемингуэй и Альберт Эйнштейн ) и подавление деятельности Коммунистической партии США. В дальнейшем данная программа стала распространяться на все американские левые движения.

После расследования и обнародования журналистами незаконной деятельности спецслужб, директор ФБР Эдвард Гувер был вынужден закрыть программу.