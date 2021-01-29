Кто бы что ни говорил о Советском Союзе, нет смысла отрицать, что во времена его существования было много хорошего. И некоторые из этих вещей очень хотелось бы воплотить в современном мире, например, традицию собирать мускулатуру в школах и делать производственную гимнастику.

Какие еще привычки советских людей пригодились бы в нынешнее время, читайте в нашем материале.

Просмотр телевизора по расписанию

Советские дети не знали, что такое планшеты и ноутбуки. Допуск к мультикам у них был только с разрешения родителей и только в специально отведенное для этого время. Впрочем, и сами взрослые вынуждены были смотреть Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент — BigPicture.ru телевизор по расписанию — свежую газету с ТВ-программами люди ждали как манны небесной. А когда хрустящий, пахнущий свежей краской номер попал к ним в руки, они с интересом изучали программу на ближайшую неделю и подчеркивали ручкой любимые передачи.

Сбор и сдача стеклотары

У большинства семей тех времен была полезная привычка собирать и сдавать стеклянные бутылки. Почти в каждом доме на кухне был собственный «тайник» с пустыми бутылками из-под лимонадов и молока. А Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru в конце месяца все это добро собирали в авоську и несли к ближайшему пункту приема, где получали за это в награду пару рублей. Этих денег хватало, чтобы купить несколько пачек настоящего вкуснейшего сливочного мороженого.

Общественно-полезный труд

В Советском Союзе ленивых людей не было! И стар и млад трудились на пользу общества, будь то субботник либо знаменитые «поездки на картошку». Тогда люди относились к этому как к тяжелой повинности, но сейчас с грустью и теплотой вспоминают те времена. Согласитесь, современным школьникам (и не только им) не помешало бы немного дисциплины и трудолюбия? Именно эти качества правительство СССР пыталось развить в людях, привлекая их к общественно-полезному труду.

Сбор макулатуры

Сбор макулатуры был одним из любимых занятий советских школьников. Проводился он раз в три месяца. В этот день ученики отправлялись на поиски ненужных газет, книг и бумажек. Как правило, все э Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru то добро находилось дома или у соседей. Многие люди и сами ждали, когда к ним зайдут — в большинстве советских квартир и домов обязательно можно было увидеть стопочку старых газет, бережно перевязанных веревкой.

Производственная гимнастика

В СССР гимнастику делали абсолютно все начиная от воспитанников детсадов, заканчивая работниками заводов. На каждом предприятии, в каждом учреждении специально отводилось время для физкультминутки — небольшая разминка по Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент — BigPicture.ru могала отвлечься от монотонной работы, взбодриться и привести тело в тонус. Уроки физкультуры в те времена тоже считались чем-то почетным, ну а посещение бассейна так вообще были любимым совместным занятием многих семей.

Школьная форма

Сейчас далеко не во всех школах действует правило единой формы одежды, однако в СССР нарядными костюмами и платьями было очень сложно кого-то удивить. Поэтому дети, особенно девочки, старались хоть в чем-то проявлять индивидуальность. С огромным удовольствием они меняли воротнички и манжеты на платьях, выбирая между кружевными, тканевыми, гладкими, с вышивкой или без…

К слову, пришивать эти самые воротнички и манжеты было не так уж и просто. Существовали определенные секреты, которые позволяли сделать это красиво и аккуратно. Считается, что с помощью этих предметов гардероба девочкам прививали хозяйственность и опрятность.

А за каким советскими традициями скучаете вы? Что хотелось бы вернуть?