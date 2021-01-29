Крупные катастрофы в СССР, которые не получили огласки

В Советском Союзе жить было хорошо и весело. Во всяком случае, для западных СМИ и отдельных иностранцев старались создать картинку идеального общества. Неудивительно, что многое, что на самом деле происходило в стране, не подлежало огласке. Правда, случались порой трагедии, скрыть которые из-за их масштабности было крайне сложно. Но иногда и это удавалось, либо масштабы катастроф сильно преуменьшали. О некоторых крупнейших авариях в СССР, которые скрывали, читайте в материале «Рамблера».

Кыштымская авария

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» в Челябинске-40 из-за поломки системы охлаждения произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами объемом 30 литров. Радиоактивное облако поднялось на высоту около двух километров и распространилось на расстояние в 350 километров от места аварии. Территория в 23 тысячи километров, на которой проживали около 300 000 человек оказалась зараженной. Аварию ликвидировали сотни тысяч военных, огромное количество людей переселили, уничтожив все имущество. Количество людей, погибших от излучения, неизвестно до сих пор. Масштабы катастрофы в те годы сильно преуменьшали.

18 января 1970 года на атомной подводной лодке К-320 во время этапа испытаний произошел запуск реактора, а вслед за ним последовал взрыв. Погибло сразу 12 человек, территория цеха, в котором строили и испытывали лодку, была значительно заражена радиацией. Информацию об аварии скрыли. Трагедия оставалась государственной тайной на протяжении 25 лет.

Столкновение теплохода «Александр Суворов» с железнодорожным мостом

Одна из самых крупных трагедий в истории отечественного судоходства произошла 5 июня 1983 года. Теплоход «Александр Суворов» вследствие ошибки штурмана на полном ходу врезался в пролет Ульяновского моста через Волгу. Верхняя часть теплохода, где находились кинозал (в это время в нем многие пассажиры смотрели фильм) и рубка, была снесена. Кроме того, по мосту в момент аварии ехал грузовой поезд, 11 вагонов которого из-за поломки моста сошли с рельсов, перевернулись и часть груза обрушилась на палубу теплохода. Количество жертв аварии по официальным данным 176 человек. Но на самом деле, вероятнее всего, их было гораздо больше.